Jiří Bartoška: Hercem se stal, aby se ulil z vojny. Osudové pro něj byly dvě ženy

Hercem jen tak náhodou

Jiří Bartoška se narodil 24. března roku 1947 v Děčíně. Jeho dětskou zálibou bylo malování, které ho bavilo natolik, že se chtěl stát kunsthistorikem. Na vysokou školu, kam se tehdy hlásil, ale přijat nebyl, proto ho brzy stihla povinná vojenská služba. Jednotka, u které herec sloužil, byla v Brně a díky herečce Janě Švandové se mladý vojín ocitl u přijímaček na místní JAMU. Bral to jako šanci, jak se alespoň na chvíli ulít z vojny. Zde se později sešel s osobnostmi, jako je Dagmar Havlová, Eliška Balzerová, Pavel Zedníček či Bolek Polívka, který jej na talentovky dokonce připravoval. Po studiu krátce působil v brněnském Divadle Husa na provázku, v roce 1973 odešel do Činoherního studia v Ústí nad Labem a po odchodu do Prahy se usadil v Městských divadlech pražských a v roce 1978 začal působit v pražském Divadle Na Zábradlí, které opustil až počátkem devadesátých let.

