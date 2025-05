Hercem jen tak náhodou

Jiří Bartoška se narodil 24. března roku 1947 v Děčíně. Jeho dětskou zálibou bylo malování, které ho bavilo natolik, že se chtěl stát kunsthistorikem. Na vysokou školu, kam se tehdy hlásil, ale přijat nebyl, proto ho brzy stihla povinná vojenská služba. Jednotka, u které herec sloužil, byla v Brně a díky herečce Janě Švandové se mladý vojín ocitl u přijímaček na místní JAMU. Bral to jako šanci, jak se alespoň na chvíli ulít z vojny. Zde se později sešel s osobnostmi, jako je Dagmar Havlová, Eliška Balzerová, Pavel Zedníček či Bolek Polívka, který jej na talentovky dokonce připravoval. Po studiu krátce působil v brněnském Divadle Husa na provázku, v roce 1973 odešel do Činoherního studia v Ústí nad Labem a po odchodu do Prahy se usadil v Městských divadlech pražských a v roce 1978 začal působit v pražském Divadle Na Zábradlí, které opustil až počátkem devadesátých let.

Proslavil ho až film

Přestože divadlo patřilo k jeho srdečním záležitostem, do podvědomí se dostal díky filmu. Lovec Sokol v trilogii filmů z pravěku Osada Havranů, Na veliké řece a Volání rodu z něj okamžitě udělal idol dívčích srdcí, byl dokonce označován za českého Delona, erotický symbol nebo lva salonů. Později se kromě filmu začal věnovat díky svému zastřenému hlasu dabingu a nebránil se ani roli producenta.

Život mezi dvěma ženami

Ačkoliv se ženám z Jiřího Bartošky podlamovala kolena a on si mohl vesele vybírat, jeho srdce dobyla archeoložka Andrea, se kterou patřil k nejstabilnějším párům českého showbyznysu. Spolu měli dvě děti, dceru Kateřinu a syna Janka. Přesto byla v životě Jiřího Bartošky ještě jedna osudová žena. Byla jí Eva Zaoralová, se kterou od roku 1994 spolupracoval na Mezinárodním filmovém festivale v Karlových Varech. Jiří Bartoška vykonával funkci ředitele tohoto festivalu, Eva Zaoralová byla uměleckou ředitelkou a jednou z nejlepších evropských filmových kritiček. Její smrt 3. března 2022 byla pro Bartošku velkou životní ztrátou.

Ředitel filmového festivalu

Jiří Bartoška byl neodmyslitelně spjat nejen s herectvím, ale právě i s filmovým festivalem Karlovy Vary, jehož ředitelem byl téměř 31 let. Když v roce 1994 přišla nabídka, aby se postavil do čela jednoho z nejstarších filmových festivalů v Evropě, neváhal. Spolu s Evou Zaoralovou a dalšími spolupracovníky dokázal během několika let dovést festival mezi světovou špičku a MFF Karlovy Vary patří k těm nejprestižnějším na světě.

Zákeřná nemoc

Jiří Bartoška byl proslulý cigaretou v ústech a nikdy se netajil tím, že je vášnivým kuřákem. Svou první cigaretu si zapálil prý již ve čtrnácti letech. Tato neřest jej provázela celý život a v roce 2014 mu jako důsledek tohoto zlozvyku byla diagnostikována rakovina mízních uzlin. Zákeřnou nemoc se mu však podařilo pomocí chemoterapie, ozařování, bojovného přístupu a podpory manželky úspěšně porazit. Přesto jej tato těžká životní událost nedonutila, aby se cigaret vzdal, i když dle jeho slov kouření výrazně omezil. Po 9 letech se mu onkologické onemocnění vrátilo a musel být hospitalizován v pražské nemocnici v Motole.

28. října roku 2023 obdržel od prezidenta republiky medaili Za zásluhy I. stupně, a to za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění.

Na začátku roku 2024 si Bartoška získal pozornost v seriálu České televize Smysl pro tumor, kde shodou okolností hrál pacienta umírajícího na rakovinu mozku. Smysl pro tumor vznikl na základě belgické předlohy (Gevoel voor tumor), která byla oceněná coby nejlepší televizní seriál roku cenou Prix Europa 2018.

Ztráta pro český film a kulturu

V loňském, již 58. ročníku MFF Karlovy Vary od něj převzali cenu prezidenta Viggo Mortensen, který uvedl film Na konci světa, který napsal, zrežíroval a v němž hrál, dále režisér a držitel Ocara Steven Soderbergh a herci Daniel Brühl, Clive Owen a Ivan Trojan. Dalším umělcům už Jiří Bartoška cenu nepředá. Zemřel 8. května 2025 ve věku 78 let.

Zdroje: kviff.com, e15.cz, kultura.cz, wikipedia.org