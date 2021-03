Jiří Hrzán by slavil 82: Milovníkovi žen věštila osud a smrt Helena Růžičková

Jiří Hrzán si dokázal život užívat naplno. Miloval krásné ženy, rád se bavil a měl zálibu v adrenalinu. Zbožňoval hlavně lezení ve výškách, což se mu nakonec stalo osudným. Dnes 30. března 2021 by slavil dvaaosmdesát let. Podívejte se na video o jeho životě a připomeňte si tak nadaného herce.

Nedostal se na DAMU Jiří Hrzán měl velký talent. Sice byl nižší postavy a trochu zadrhával, ale stal se bezesporu jedním z největších herců šedesátých let minulého století. Narodil se v Táboře 30. března 1939. Zde prožil mládí. Byl nadšený sportovec, plaval, hrál fotbal, volejbal a věnoval se atletice. Jeho tělo bylo jako gumové, byl mrštný a velmi pohyblivý – to ostatně později mnohokrát předvedl ve filmech, v nichž hrál. I když dělal přijímačky na DAMU, nevzali ho, ovšem dostal se na námořní akademii do polského Štětína.

Byl nepřekonatelný komik K herectví se ale nakonec stejně dostal. V padesátých letech nastoupil do divadla k E. F. Burianovi, zde se poznal i s Vladimírem Menšíkem. První angažmá pak získal v divadle Semafor, potom šel do Pardubic. Zde měl zase to štěstí potkat se s Josefem Somrem. Oba se později stali členy Činoherního klubu. Hrzán byl nejen skvělý herec, ale taky zpěvák. V roce 1978 získal druhé místo na Děčínské kotvě s písničkou Na Lipně, kterou nazpíval s Lenkou Kořínkovou. No a jako komik byl nepřekonatelný, jen si vzpomeňme na slavné komedie Penzion pro svobodné pány nebo Drahé tety a já, kde exceloval s Ivou Janžurovou.

Měl slabost pro krásné ženy V Činoherním klubu odehrál stovky úžasných rolí, šel od úspěchu k úspěchu. S divadlem v roce 1970 hráli v Londýně a sklidili nadšené kritiky. Hrzán pak dostal nabídku, aby tam zůstal. On ale nechtěl, přestože mu komunisté šlapali pořádně na paty. Divadlo začalo stahovat hry, v nichž hrál, a v roce 1976 mu neprodloužili smlouvu, údajně proto, že spadl z římsy v jednom z ostravských hotelů. Život si ale užíval naplno. Rád kouřil a měl slabost pro krásné ženy. Byl dvakrát ženatý, z každého vztahu měl jednu dceru. První je neméně výborná herečka Bára Hrzánová, druhá pak výtvarnice Tereza. Vždycky tvrdil, že nikdy nezestárne. Jako by tušil, že to tak skutečně bude. Že bude jeho život skutečně krátký, předpověděla i kolegyně Helena Růžičková, s níž točil film Homolka a Tobolka. Prý mu tenkrát vyvěštila, že moc času mu nezbývá.