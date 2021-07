Jiří Langmajer: Z bouřliváka zkroceným beránkem. Co mu pomohlo?

Největší ocenění

Jiří Langmajer vystudoval hudebně-dramatický obor na pražské konzervatoři, jeho první příležitostí před kamerou byla role Edy Mařáka ve filmu Kluk za dvě pětky. Jeho slavnou rolí je svobodník Kouba ve filmu Copak je to za vojáka, zahrál si také v oblíbeném seriálu Třetí patro. A fanynky si lámaly hlavu: Milovat Martina Zounara? Lukáše Vaculíka? Nebo Jirku Langmajera? Jiří nezářil jen v televizi, působil i na divadelních prknech. Exceloval v Divadle pod Palmovkou, na Vinohradech, v divadle Ungelt a jeho asi největším oceněním je Cena Thálie pro umělce do třiatřiceti let. Zazářil i v Shakespearovských slavnostech coby král Richard III. Už téměř dvacet let je ale na volné noze a jeho jméno v titulcích zaručuje úspěch téměř každého filmu. A vidět ho můžete příležitostně i v muzikálech. Hercem je i jeho mladší bratr Lukáš.

Jak Jiří Langmajer oslavil narozeniny? Podívejte se na video: