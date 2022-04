Jiří Schelinger: Záhadný pád z mostu ukončil jeho život. Skočil, nebo spadl?

Dětství už rodina prožila v pražských Nuslích, kam se z Čáslavska přestěhovala. Jiří nepatřil k tichým slušňákům, byl spíše rebel. Už v sedmnácti skončil v zadržovací vazbě, údajně kvůli šíření politických letáků. Jiní ale tvrdí, že to bylo kvůli podvodům s alkoholem. Jedno je jisté určitě, jedničku z chování by zřejmě tenkrát Jiří na vysvědčení nedostal. Zato měl spousty přezdívek včetně Hallyday z Nuslí (to kvůli kytaře a na počest slavného rockera), Sluníčko (pořád se smál) nebo Peri Hovado (když se opil, měl demoliční nálady).

Ve vazbě se pokusil demonstrativně si podřezat žíly, díky čemuž dostal modrou knížku. Povinné vojenské službě se tedy vyhnul. Neuměl si představit, že by nemohl hrát a zpívat. První bigbítovou kapelu založil už na základní škole, ovšem nikdy nevystoupila. Kytara byla jako jeho milenka, se strunami to uměl doslova božsky. Mnozí na něj vzpomínají jako na výborného muzikanta, jehož melancholický hlas s chraplavým nádechem dostával do kolen nejednu fanynku.

Zemřel po skoku do Dunaje

Jeho život byl jako na houpačce. Rád se napil, kouřil marihuanu. Jeho druhá žena jednou vzpomínala, že ji přidával do bramboráků, po nichž se pak všichni mohli utlouct. Nuda s ním rozhodně nebyla. Za svůj krátký život se stihl dvakrát oženit, s první ženou měl dceru Andreu, druhá s ním po mnoha peripetiích zůstala až do konce. 13. dubna 1981 odjel Schelinger do Bratislavy natočit filmový hit Což takhle dát si špenát.

Nikdo úplně neví, co přesně se stalo, ale večer skončil ve vinárně, kde popíjel s několika mladíky, které tam poznal. Společně odešli a společně se také hecovali, kdo z nich najde odvahu skočit do Dunaje. Jeden z mužů skočil, ale přežil. Jiří skočil také, ale jeho tělo se našlo až v květnu zhruba sedmdesát kilometrů daleko. Vyrojily se spekulace, zda to byl skutečně on, a objevily se i teorie, jestli to nebyla vražda, kterou zosnovalo StB. Pravda bude zřejmě mnohem prostší. Alkohol, marihuana a pocit nesmrtelnosti zřejmě sehrály hlavní roli a výjimečný zpěvák dobrovolně skočil.