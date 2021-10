Jiří Suchý slaví 90: Přišel o dítě i o milovanou ženu, ale na život nezanevřel

Co jste možná nevěděla o Jiřím Suchém? Podívejte se na video:

Talentovaný skladatel, zpěvák, ilustrátor a výtvarník se narodil v Plzni v rodině vyučeného truhláře, dětství ale prožil v Klatovech. Do Prahy se rodina přestěhovala až později a právě v metropoli se začal mladý Jiří zajímat o umění. Kdo by si pomyslel, že tento všestranný muž nebyl přijat na gymnázium kvůli nedostatečnému prospěchu! Vyučil se tedy reklamním grafikem, ale láska k hudbě byla silnější. Začal působit v kapele, kde hrál na kontrabas a u toho zpíval. Ve vinárně Reduta, kde tehdy hodně vystupoval, si jej všiml herec Miroslav Horníček a seznámil Jiřího Suchého s dalším talentem Jiřím Šlitrem. Ti dva si hned porozuměli, Jiří Suchý pověsil grafiku na hřebíček a se svým jmenovcem Jiřím začali tvořit nesmrtelné hity.

Další láskou Jiřího Suchého se stala výtvarnice Běla, se kterou se v roce 1960 oženil. Běla byla jeho největší kritičkou, která se nebála říct svému úspěšnému muži svůj názor. V roce 1964 se těšili z narození synka, ten ale krátce po porodu zemřel. Zanedlouho na to se Suchým narodil ještě syn Jakub.

Na konci šedesátých let založil Divadlo Na zábradlí, ale protože ostatní členové měli Jiřího „jen“ za textaře a dramatika, rozhodl se založit divadlo SEdmi MAlých FORem čili Semafor. První hra z pera dvojice Suchý-Šlitr s názvem Člověk z půdy byla ohromně úspěšná a to oba jeho principály povzbudilo natolik, že se nenechali zastrašit socialistickými příkazy a zákazy, a divadlo se tak stalo jejich celoživotní láskou.

Smrt syna však nebyla v životě Jiřího Suchého jedinou tragickou událostí. Když za nevyjasněných okolností zemřel jeho celoživotní parťák Jiří Šlitr, ani ve snu by ho nenapadlo, že není všemu neštěstí konec. Zákeřné leukémii podlehla v pouhých sedmačtyřiceti letech i jeho milovaná žena. „Měla ukrutné bolesti, především v holenních kostech. Od jednoho léčitele jsem se naučil tu bolest „odhladit“,“ svěřil se v dokumentu Olgy Sommerové Lehce s životem se prát. Manželi byli od roku 1960 do její smrti v roce 1986.

Suchý pak všechny překvapil svým druhým sňatkem v roce 2006. Tehdy si bral za manželku o 45 let mladší učitelku Markétu (jako studentka si přivydělávala jako uvaděčka v Semaforu) a nechtěl ani slyšet, že by tak velký věkový rozdíl mohl být jednou ještě větší problém. Jeho mladá žena ale toužila po dítěti, a Jiří se nechal slyšet, že by se jaksi nehodilo, aby měl jeho tehdy padesátiletý syn Jakub sourozence. A tak se ve svých jednaosmdesáti letech rozvedl, s bývalou ženou však zůstali přátelé.