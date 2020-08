Nejen Krampol, ale také Satoranský nebo Travolta: Jací herci pochovali své ženy?

Smutné chvíle momentálně prožívá herec a moderátor Jiří Krampol, který ztratil svoji ženu Hanu. Není však jediným hercem, který přežil smrt svojí manželky. Kteří slavní zůstali se svými láskami až do samotného konce?

Jiří Krampol a Hana Krampolová Těžkou ztrátu utrpěl v těchto dnech moderátor a herec Jiří Krampol. V jeho náruči mu 4. srpna zemřela manželka Hana. „Bylo jí špatně. Snědla s námahou dva kousky libového masa. Najednou se zvedla, že je jí zle a že musí na záchod. Cestou padla na zem. Honem jsem ji zvedl a zkoušel jí dát umělé dýchání. Nic nepomohlo, doktor mi pak řekl, že vykrvácela z toho vředu na jícnu. Že zemřela vykrvácením zadního traktu," uvedl herec. Hana Krampolová trpěla v posledních letech zdravotními problémy. Měla potíže s prášky i alkoholem a také psychické problémy, kvůli zesláblému organismu několikrát skončila v nemocnici. „Já na ní úplně visel. Měl jsem ji strašně rád. Je mi moc líto, že odešla, nevím, jak to sám nyní zvládnu. Navíc Hanička byla už nyní dobrá, veselá, všechno vypadalo slibně. Měl jsem z toho velikou radost. Věřil jsem, že to bude už fajn a že nás čekají ještě pěkné roky," dodal Krampol.

John Travolta a Kelly Preston Je to teprve pár týdnů, co ztratil svoji ženu slavný americký herec John Travolta. S Kelly Preston se poznal v roce 1987 a o čtyři roky později se s ní oženil. Manželé si spolu dokonce i zahráli, a to ve snímcích Bitevní pole Země a Gotti. Po sňatku s Travoltou však Kelly Preston přijímala spíš menší role a věnovala se především rodině. Herečka známá například z filmů Dvojčata nebo Jerry Maguire tajně v posledních dvou letech bojovala s rakovinou prsu. O jejím skonu informoval Travolta na sociálních sítích. „S velmi těžkým srdcem vám musím říci, že má krásná žena Kelly prohrála svou dva roky trvající bitvu s rakovinou prsu. Bojovala odvážně, s láskou a podporou tolika lidí," napsal zdrcený herec.

Ladislav Frej a Věra Galatíková Než se herec Ladislav Frej dal dohromady s hereckou kolegyní Věrou Galatíkovou, měl za sebou už tři nepovedená manželství. Není proto divu, že se do svatby příliš nehrnul ani tehdy, kdy mu Galatíková porodila dceru Kristýnu a syna Láďu. O ruku ji Frej požádal, až když byl hospitalizován a ona se o něj vzorně starala. Jako silná kuřačka bojovala posledních pět let života s nádorovým plicním onemocněním, kterému nakonec v prosinci 2007 podlehla. Bylo jí devětašedesát let. Ještě předtím se však angažovala v protikuřácké kampani. A stejně jako se ona před lety starala o Freje, zůstal herec se svojí čtvrtou manželkou až do jejího skonu.

Liam Neeson a Natasha Richardson Herce Liama Neesona si jistě pamatujete z kultovního filmu Láska nebeská. Se svojí budoucí ženou Natashou Richardson se poznal v roce 1994 při natáčení snímku Nell a krátce poté se vzali. Prožili spolu dlouhých patnáct let až do onoho osudného dne na jaře 2009, kdy Neeson s Richardson trávili dovolenou v kanadských horách nedaleko Montrealu. Herečka se při soukromé lekci lyžování zranila při pádu, a i když se zpočátku cítila dobře, později přišly silné bolesti hlavy vlivem těžkého poškození mozku. V nemocnici v New Yorku už byla v kritickém stavu a při životě ji udržovaly přístroje. V době její smrti byla obklopena svými nejbližšími.