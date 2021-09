JIŘINA (40): Znovu jsem se zamilovala do středoškolské lásky, ale mám rodinu

Foto: iStock

Mnohým z nás se to stalo. Po řadě let potkáme někoho, koho jsme kdysi milovaly. A cítíme to znovu. Stát se to může kdykoli. Jiřina o tom ví svoje...