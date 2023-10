JIŘINA (45): Moji rodiče se celý život hádají, nepřešlo je to ani ve stáří

Vzpomínám dost často na bouřlivé noci v naší rodině, když se naši hádali. Dokázali své hádky dovést k dokonalosti, což ocením teď, v dospělosti, jako dítě jsem z toho bývala dost vyděšená.

Narodila jsem se, když rodiče už nebyli mladí. Mám dvě sestry o dvanáct a čtrnáct let starší, a když jsem začala chodit do školy, byly už obě z domova. Někdy v té době jsem zaregistrovala neshody a menší hádky mezi rodiči, a jak šel čas, přibývalo jich.

Matka byla celý život v domácnosti, otec pracoval v továrně jako kontrolor. Oba byli silně nábožensky založení, takže i já jsem chodila pravidelně v neděli do kostela a do „nedělní školy“. Otec měl v místním církevním sboru nějakou funkci (upřesnit už to nemohu) a v případě potřeby vedl nedělní bohoslužby místo pana faráře. Bral to velice zodpovědně a vždy se na to dlouho a pečlivě připravoval. Aby si ověřil, jak bude jeho kázání fungovat, předčítal nám, co sepsal.

Trochu odbočím – měli jsme domek se zahradou, otec tam trávil většinu volného času. Matka na zahradní kutění moc nebyla, ale ráda pletla, háčkovala a zkrášlovala svými výtvory příbytek. Táta chodil ze zahrady dost často až se setměním, máma ho volávala k večeři i několikrát. Několikáté volání už nebylo „Josefe, večeře!“, ale „Šebesto, domů!“. Jak začala tátu oslovovat příjmením, bylo mi jasné, že se něco blíží.

Tátu to moc nerozházelo, on byl vůbec kliďas (říká se, že Hanáky hned tak něco nepohne), a tak si po večeři rozložil svá církevní lejstra a sumíroval si nedělní text. Pokud ne, měli jsme každý večer modlitební chvilku a předčítání z bible, bohužel téměř pravidelně v dobu dost pozdní. A tohle byla příčina všech hádek – táta trval na zbožném zakončení dne a máma už chtěla mít klid.

Měli jsme k obývání jen kuchyň a pokoj, ten sloužil jako ložnice a o svátcích jako obývák, moje spaní tedy oddělovaly od kuchyně jen dveře. Někdy jsem usnula, ale jak hádka nabírala na síle, vzbudila mě a mohla jsem jen zírat do stropu a čekat, kdy bude klid.

Jenže naši své hádky časem vypilovali k dokonalosti: nejen že si vyčítali poklesky příbuzenstva do třetího kolena zpětně, probrali kdeco a ani jeden nemínil ustoupit a hádku ukončit. Došlo to do takových krajností, že táta třískal dveřmi a vykřikoval, že se jde oběsit, protože tohle se nedá vydržet, a pak dupal po schodech k půdě. Máma za ním křičela, že si nevzal provaz…

Když jsem byla trochu starší, troufla jsem si někdy vpadnout do hádky s tím, že chci v klidu spát, ale moc jsem tím nezískala, spíš jsem byla zapojena jako případný svědek něčeho, co se kdysi přihodilo. Později mě máma posílala, abych se podívala, jestli se táta opravdu oběsil, někdy mi strčila do ruky prádelní šňůru, ať mu ji vezmu na půdu… Bylo u nás opravdu veselo.

Denní drobné hádky ani nepočítám, nebylo dne, aby si naši něco nenašli, o čem by se mohli dohadovat. Když jsem po letech i já odešla z domova a naši zestárli, myslela jsem, že se hladina rodinného rybníku uklidnila. Při krátké jednodenní návštěvě byla celkem pohoda, ale strávit u našich pár dnů vedlo ke zjištění, že se mají stále o čem hádat. Jednou o tom, že si táta nevzal včas léky, příště že máma málo pije předepsané množství tekutin, že táta chodí pozdě spát a máma zase ráno dlouho spí...

Naši jsou spolu přes padesát let, a tak mi napadá, že s těmi hádkami žijí pestřejší život. Nikdy nikam nejezdili kromě návštěv příbuzných, nechodili do kina, do divadla ani na místní plesy, a tak si zpestřovali jednotvárné žití podle svého. Jinak si neumím vysvětlit, že spolu tak dlouho vydrželi.