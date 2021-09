Jiřina (76): Trpím plicní fibrózou, včasná diagnóza a léčba mi asi zachránily život

U paní Jiřiny (76) ze Čtyřkol u Benešova odhalili lékaři idiopatickou plicní fibrózu (IPF) před třemi roky. První podezření na nemoc vyslovila její praktická lékařka na pravidelné preventivní prohlídce. Při poslechu plic totiž zaznamenala tzv. krepitus (zvuk připomínající chůzi po zmrzlém sněhu nebo rozepínání suchého zipu), jenž je typickým znakem IPF. „Na doporučení praktické lékařky jsem proto navštívila pneumologickou ambulanci, kde mi provedli podrobnější vyšetření,“ popisuje paní Jiřina. Pneumolog jí však sdělil, že má plíce v pořádku. „Nepociťovala jsem žádné významné příznaky, jen jsem se občas zadýchávala. Připisovala jsem to ale své hmotnosti – po odchodu do důchodu jsem přibrala skoro patnáct kilo,“ vysvětluje paní Jiřina a doplňuje: „Takže když mi pneumolog řekl, že mám plíce v pořádku, nijak jsem se nad tím nepozastavovala. Nepřipadala jsem si nemocná.“ IPF nebyla pro paní Jiřinu neznámým pojmem. Stejnou nemocí totiž trpěl i její bratr, který jí bohužel před pěti lety podlehl. „Byla jsem vlastně ráda, když mi lékař řekl, že jsem v pořádku, protože jsem věděla, co je to za nemoc a jak může skončit,“ říká.

To, že se člověk začne ve vyšším věku nebo při nadváze zadýchávat, není nic výjimečného. Bohužel to ale může znamenat i velmi vážnou nemoc.

Několik týdnů po vyšetření u pneumologa si šla paní Jiřina ke své praktické lékařce vyzvednout recept na léky. Ta se divila, že jí pneumolog řekl, že je v pořádku. Poslechla proto paní Jiřině plíce znovu, a protože krepitus stále slyšela, poslala ji tentokrát na plicní oddělení přímo do benešovské nemocnice. Tamní lékař po sérii vyšetření vyslovil podezření na IPF a odeslal paní Jiřinu do specializovaného centra v Thomayerově nemocnici v Praze. „V centru mi paní doktorka na základě výsledků vyšetření oznámila, že IPF opravdu mám, a ihned mi nasadila léky,“ vzpomíná paní Jiřina. Nejmodernější, tzv. antifibrotickou léčbu, dostala ihned – na rozdíl od svého bratra, který si o ni musel na pojišťovně složitě žádat přes paragraf 16 každé tři měsíce.

Chata na důchod

Díky léčbě nemoc u paní Jiřiny postupuje pomalu. Jednou za čtvrt roku dochází na kontrolní vyšetření do specializovaného centra. Kromě zadýchávání jiné příznaky nepociťuje. „Při procházkách se musím do kopce občas zastavit, abych nabrala dech, ale jinak nemám pocit, že by mě nemoc výrazně omezovala,“ popisuje. Na důchod si s manželem přestavěli chatu na rodinný domek a odstěhovali se z Prahy. Bydlí na kraji vesnice, kde mají klid a blízko do přírody. „Žijeme skoro na samotě a mezi větší množství lidí zavítáme v podstatě jenom, když jedeme na nákup,“ vysvětluje paní Jiřina, která dříve pracovala jako rozpočtářka ve stavební firmě, nyní si užívá důchodu. Ráda pěstuje a suší bylinky, zavařuje, plete a háčkuje. Radost jí dělají děti a tři vnuci. To jiní bohužel takové štěstí nemají – jako pan Zdeněk – čtěte dál.