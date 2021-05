Jiřina Bohdalová slaví 90: Jaké muže herečka milovala a proč je střídmá?

Až napotřetí se dostala na DAMU, ale studium kvůli těhotenství přerušila. Dostudovala až v roce 1957, to už byla dva roky na světě dcera Simona. Absolvovala představením Josefina, kde si jí všiml Jan Werich a nabídl jí místo v divadle ABC. Pak hrála v Městských divadlech pražských a později od roku 1967 až do roku 2004 byla Jiřina Bohdalová členkou Divadla na Vinohradech. Tady si zahrála krásné role, například v Idiotce, Kočičí hře nebo Domě na nebesích. Od padesátých let se začala objevovat taky ve filmu, v šedesátých vytvořila řadu skutečně výtečných rolí, díky nimž se vyšplhala na herecké nebe.

Kromě natáčení filmů se prosadila i v televizních pořadech a zejména ve večerníčcích. Pamatujete na ni s Vladimírem Dvořákem v Televarieté ? A co by bez ní byli Rákosníčkek, Pohádky z mechu a kapradí či Malá čarodějnice.

Druhou osudovou láskou byl hereččin kolega Radek Brzobohatý, idol žen. Zamilovali se do sebe a byl to velmi vášnivý vztah. Po natočení Ucha v roce 1969 se vzali a byli spolu dvanáct let. Bohužel manželství rozdělila jiná žena, Hana Gregorová. Od té doby se zdálo, že na muže herečka zanevřela. Dlouho spolu nemluvili, ale prý není vůbec pravda, že by spolu třicet let nepromluvili ani slovo. Naposledy se setkali v roce 2012, kdy natočili film Vrásky z lásky .

Přátelila se s Karlem Gottem

Herečka je ale velmi střídmá, pokud jde o sdělování informací o jejím intimním životě. Také ji trápí řada věcí, která se o ní říká: Například to, že prý je lakomá. V rozhovoru pro Magazín Dnes prozradila, že to není pravda a ti, co ji znají, to mohou potvrdit.

„Neumím být jen rozhazovačná, protože jsem vzešla skutečně z nejchudších poměrů,“ řekla. Potraviny měli doma rozpočítané a šetřilo se hlavně na jídle. A i herečka si později, když byla už na DAMU, zapisovala každý padesátník. „Od té doby mám v hlavě zakódováno, že musím neustále myslet „na pak“.“ Právě to, že o ní říkají, že je lakomá, si osobně dost bere.

A zdraví Jiřiny Bohdalové? Na to, kolik roků herečce je, je v dobré kondici. Má za sebou operaci kolene a před časem přiznala, že trpí vážnou rozedmou plic. Přestože si čas od času neodepře sem tam cigaretu, na zdraví dbá. Když se necítila opravdu dobře, radila se s Karlem Gottem, který byl jejím dobrým přítelem. Producent Andrej Leca prozradil Blesku, že Jiřina Bohdalová má doma obraz od Gotta, na kterém jsou spolu se zpěvákem namalováni jako manželé.

I proto herečku jeho smrt těžce zasáhla a na zádušní mši tehdy svým vyznáním rozplakala všechny přítomné. Mimo jiné řekla: „Byli jsme celoživotní kamarádi. Blízcí si názorem na život i na legraci. Jsem o osm let starší, a tak jsem častokrát rázně přikazovala Karlovi, že to musí být on, kdo se se mnou, až odejdu do jiných sfér, bude loučit. Slíbil mi to, slíbil. A vlastně jedinkrát svůj slib nesplnil. Jinak jeho slovo vždy platilo.“ A na závěr dodala: „Miluju tě a nejsem v tom sama. Tvoje Bohdalka.“