Jiřina Štěpničková zažila slávu i zradu: Kolegyně chtěly její smrt, syna jí vzali na deset let

Začala hrát v Národním divadle a v roce 1933 excelovala v tragickém dramatu Maryša . Tatínek jí odpustil a tajně se na ni chodil dívat. V Národním divadle vydržela šest let a pak se přemístila do Divadla na Vinohradech. Už před válkou hrála ve filmech, poprvé se objevila v roce 1931 v komedii Miláček a v ten samý rok excelovala po boku Hugo Haase v komedii Muži v offsidu. Její hvězda strmě stoupala. V oblibě ji měl zejména režisér Martin Frič, hrála vedle Oldřicha Nového, Vlasty Buriana či Hugo Haase.

Listina s požadavkem na trest smrti však nikdy nalezena nebyla. Jiřina Švorcová, která v té době v divadle taky hrála, tvrdila, že to byla lež – ovšem kde je pravda, vědí už jen ti, kteří se toho zúčastnili.

Tenhle pokus jí bohužel nevyšel, průvodce, který ji měl převést přes hranice, sloužil komunistickému režimu . Herečka tak stanula před soudem a měla se stát odstrašujícím příkladem pro všechny, kteří by si dovolili protestovat.

Syn skončil nejprve v dětském domově, pak u prarodičů

Ať už to bylo jakkoli, Jiřina Štěpničková byla odsouzena k patnácti letům. Ve vězení nakonec strávila deset let. Syn Jiří skončil v dětském domově, pak vyrůstal u prarodičů. S maminkou se opět shledal, když mu bylo 13 let.

V té době se taky ukázalo, kdo z hereckých kolegů má charakter a odvahu mít vlastní názor. Našli se tedy i tací, kteří za ni orodovali a snažili se o její propuštění. Byli mezi nimi například Zdeněk Štěpánek, Karel Höger, Zdenka Baldová, František Smolík, Vlasta Fabianová či Jaroslav Vojta. Možná i díky tomu jí zkrátili trest o pět let.

Návrat do normálního života byl pro Štěpničkovou nelehký, začala opět pracovat, ale nikdy to už nebylo jako dřív. Až do své smrti v roce 1985 hrála v Realistickém divadle v Praze.