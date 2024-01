JIRKA (39): Manželka se nechce vrátit do práce, baví ji být ženou v domácnosti

Myslel jsem si, že manželka Petra se po skončení rodičovské dovolené vrátí do práce, protože vždycky tvrdila, že ji baví učit a že nechce být jenom matkou a hospodyní. Když jsem se ale zeptal Petry, jestli se chystá znovu nastoupit do práce, byl jsem překvapen její odpovědí. Žena mi řekla, že se do práce nechce vrátit, protože se cítí dobře doma a že chce být se synem Matějem co nejvíce.

Jirka je úspěšný zaměstnanec v mezinárodní firmě, která se zabývá vývojem softwaru. Má rád svou práci, která mu přináší spokojenost, uznání a dobrý plat, kterým zajistí rodinu. Jeho manželka Petra je také vzdělaná a pracovala jako učitelka na základní škole, než se před třemi lety narodil jejich syn Matěj. Od té doby je Petra na rodičovské dovolené a věnuje se péči o dítě a domácnost.

Jirka si myslel, že Petra se po skončení rodičovské dovolené vrátí do práce, protože vždycky tvrdila, že ji baví učit a že nechce být jenom matkou a hospodyní. Navíc se mu zdálo, že Petra je doma nešťastná a frustrovaná, protože nemá žádné koníčky ani společenský život. Když se jí ale Jirka zeptal, jestli se chystá znovu nastoupit do práce, byl překvapen její odpovědí. Petra mu řekla, že se do práce nechce vrátit, protože se cítí dobře doma a že chce být s Matějem co nejvíce. Řekla mu, že učení ji už nebaví a že si myslí, že je důležitější vychovávat syna než vydělávat peníze.

„Řekla mi, že bych měl být vděčný, že mám ženu, která se stará o domov a rodinu, a že bych měl být více přítomen a zapojený do našeho života. Byl jsem zklamaný a naštvaný. Nemohl jsem pochopit, proč se Petra změnila a proč nechce být soběstačná a nezávislá. Myslel jsem si, že je líná a rozmazlená a že si neuvědomuje, jak je těžké uživit rodinu,“ vypráví Jirka.

„Cítil jsem navíc, že Petra mě odmítá a že mezi námi není žádná láska ani vášeň. Začal jsem se stahovat do sebe a trávit více času v práci nebo s kamarády. Petra se cítila opuštěná a nepochopená. Mezi námi se začaly objevovat hádky, výčitky a ticho. Naše manželství se dostalo do krize a oba jsme si uvědomili, že potřebujeme pomoc,“ dodává Jirka.

Skončili jsme v poradně

Rozhodli se vyhledat odborníka, který by jim pomohl najít řešení, a navštívili proto poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Psychoterapeut jim doporučil, aby si vyčlenili čas na společné aktivity, které by je spojovaly a bavily. Také jim poradil, aby si naslouchali a respektovali své potřeby a pocity. Poradce jim vysvětlil, že každý člověk se může v průběhu života změnit a že je důležité se s těmito změnami vyrovnat a přizpůsobit se jim.

„Poradce nám také řekl, že není špatné mít různé názory a priority, ale že je potřeba najít kompromis a společnou cestu. Snažili jsme se dodržovat rady a postupně se náš vztah začal zlepšovat. Pochopil jsem, že Petra se nezměnila, ale že jen objevila novou roli a smysl života. Uvědomil jsem si, že Petra je dobrá matka a manželka a že si zaslouží mou podporu a uznání. Snažil jsem se být více zapojený do péče o Matěje a domácnost a zjistil jsem, že mi to dělá radost,“ říká Jirka.

Dělám kompromisy, ale...

Petra se také snažila najít si nějaké koníčky a přátele, kteří by ji obohatili a rozptýlili. Přesto všechno ale chuť zapojit se do pracovního procesu nenašla. „Syn má jít od září do školky, žena je momentálně na úřadu práce a uvidíme, co bude za pár měsíců. Netlačím na ni a nechávám tomu volný průběh, dělám kompromis, ale stejně někde hluboko doufám, že se od podzimu alespoň, co se práce týká, vrátíme do starých kolejí,“ dodává závěrem Jirka.