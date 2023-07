Jíst vege je trendy. Jak s tím začít?

Rozhodnutí o přijetí rostlinné stravy může pozitivně ovlivnit vaše osobní zdraví, dobré životní podmínky zvířat a životní prostředí. Není zapotřebí hned naskočit na vegetariánský, nebo veganský koncept, stačí omezovat živočišné výrobky a začít vnímat možnosti těch rostlinných, abychom prospěli svému zdraví. Dostaneme se tím na pole flexitariánství, stravovacího konceptu budoucnosti. Není to dieta, pouze dobrá a svobodná možnost stravování, při které ulehčují život rostlinné alternativy živočišných produktů. Jeho podstatou je výrazné omezení živočišných produktů v jídelníčku, například tím, že maso se podává jednou, dvakrát týdně a že se do jídelníčku cílevědomě zařazují rostlinné výrobky, nejčastěji nahrazující mléčnou produkci. A nejsme v tom rozhodně sami. Jakkoli o tom můžeme z každodenního pohledu na své okolí pochybovat, odhaduje se, že dnes se může identifikovat jako flexitarián jeden ze čtyř obyvatel Evropy. Tedy pokud by chtěl, což podle průzkumů organizace ProVeg International většinou nechce, protože je mu jedno, jakou nálepkou ho kdo opatří. A v Česku se západoevropskému trendu blížíme, na letošní pražské konferenci New Food Forum padl poměr flexitariánů vůči běžné populaci jeden ku pěti.

Pádný argument: Zdraví

Dnes je již zřejmé, že změna jídelníčku s důrazem na rostlinnou stravu dodává člověku větší pocit lehkosti těla a vylepšuje kognitivní funkce i kvalitu mikrobiálního prostředí ve střevě, které ovlivňuje jak funkci vnitřních orgánů a imunitního systému, tak psychiky. Zároveň pomáhá brzdit kardiovaskulární onemocnění a rozvoj cukrovky II. typu. Když vám zrovna netrhají žíly environmentální problémy, lepší kondice a zdravotní stav jsou hodně dobré důvody proč se o rostlinnou stravu zajímat. Na tyto argumenty ostatně slyšíme od doby covidové pandemie. Zdravé stravování se stává pro většinu lidí vyspělého světa jednou z nejvyšších hodnot a souvisí s udržitelným životním stylem. S tímto konstatováním se podle celoevropské studie organizovanou Evropskou komisí v roce 2020 ztotožnilo více než 70 procent dotázaných spotřebitelů. Až dvě třetiny spotřebitelů navíc rostlinnou stravu vnímají jako přirozený doplněk, nikoli náhražku. Jejich zájem má ale jednu důležitou podmínku. Musí chutnat. A to je velká výzva pro výrobce potravin. Nestojí před nimi lidé rozhodnutí změnit chuťové spektrum svého jídla a z ledasčeho v zájmu zdraví a ochrany přírody slevit, ale lidé, pro které je požitek z jídla stejnou hodnotou jako všechny ostatní. Podle viceprezidentky organizace ProVeg International Jasminj de Boo, je dobrá chuť rostlinné stravy na vrcholu přání spotřebitelů, sice těsně, ale opravdu až za ní stojí zdravotní hledisko.

Po čem koukáme v regálech

Jasminj de Boo přišla ještě s jednou zajímavou informací. Její organizace loni zkoumala, jak spotřebitelé reagují, když na obalu rostlinného výrobku figuruje název, který mají v hlavě spojený s masem, například nugety, řízeček. Až 96 procent nakupujících po takovém výrobku sáhlo vědomě, aniž by vyjádřilo kritiku. Samozřejmě, u mnoha spotřebitelů jde o zvědavost a podle své zkušenosti se budou rozhodovat, zda rostlinné alternativy pustí do své kuchyně. V každém případě tak ve stále větší míře činí zejména s alternativami mléčných výrobků – másla, mléka, jogurtů, smetany, mléčných krémů, zmrzlin. Jejich zařazení nečiní v domácí kuchyni žádné problémy, naopak strava v řadě případů dostává další příjemný chuťový rozměr. Mnozí spotřebitelé si také již běžně zpříjemňují život zdravějšími veganskými sladkosti jako jsou bonbony a čokoláda, nebo zeleninových chipsy.

Inspirace na Ladronce

Přechod k rostlinné stravě může být snadný, ale také se může stát jednou z největších bitev, které ohledně svého stravování odehrajete. Soustředit mentální energii, aby mozek získal potěšení ze zdravějších rostlinných potravin je slušný výkon, a jednoznačně tomu pomůže, když začnete postupovat krok za krokem a zároveň najdete „parťáka“ z okruhu známých, ale také výrobců, kterým můžete důvěřovat. Jestli se chystáte ke změně, nebo hledáte lepší možnosti, než jaké zatím máte, zkuste se inspirovat 3. září na F.O.O.D. pikniku v pražském parku Ladronka, speciálně u společnosti Lidl, která o zajištění kvalitní rostlinné stravy systematicky pečuje již od roku 2017 a zařadila ji mezi pilíře svého programu Vědomého stravování. V Lidlu totiž už dávno padlo rozhodnutí, že je zapotřebí respektovat nejen přání a touhy spotřebitelů, ale také brát ohledy na jeho zdraví i na zdraví naší planety. Zdraví a udržitelnost se proto staly mottem snažení privátních značek včetně značky společnosti Lidl Vemondo zaštiťující rostlinné výrobky. Jde o to, že Lidl má propracovaný systém etiket, ze kterých spotřebitel na první pohled vidí, co kupuje, rozšiřuje sortiment rostlinných výrobků, postupně u svých privátních značek snižuje obsah cukru, soli a přídatných látek, reviduje používané tuky na zdravé prověřené oleje a pracuje s dětmi, protože právě ty si budují stravovací návyky na celý život. Mimo jiné se odmítá podílet na reklamách, které propagují nezdravé výrobky pro děti, a podporuje projekt Jedlé školní zahrady. V nich děti samy pěstují zeleninu a ovoce pro své školí jídelny a pomáhají u škol vytvářet komunitní prostor pro své blízké a třeba i seniory z okolí.