JITKA (35): Přítel kvůli mně opouští těhotnou ženu. Mám špatné svědomí

Zděnek a Jitka spolu už několik měsíců bydlí. Jejich vztah je dle Jitky unikátní. Vadu na kráse však má, Zdeněk se rozvádí a odchází od těhotné ženy. Dítě neplánovali, přišlo nečekaně, ale i tak má Jitka občas špatné svědomí.

Všechno se ve mně pere. Zdeněk je ztělesněním všeho, po čem jsem kdy u životního partnera toužila, na co jsem roky čekala. Ať už jde o fyzickou stránku našeho vztahu, anebo o tu skrytou – o duši, společné zájmy a sny.

I naše seznámení bylo doslova snové a osudové. Poznali jsme se v práci, kam jsem před necelým půl rokem nastoupila, jiskra přeskočila ještě před tím, než nás šéf oficiálně představil. Jeli jsme spolu totiž „náhodou“ výtahem.

Tak silnou vzájemnou přitažlivost jsem snad nikdy necítila. Přítel to prožíval naprosto stejně. Myslím, že kdyby se s námi tehdy výtah porouchal a my se v něm na pár hodin zasekli, tak to dopadne jako v nějaké béčkové telenovele s hvězdičkou…

Už tři dny na to jsem byla se Zdeňkem po práci na kávě, která se protáhla na tři hodiny. Mou dcerku, kterou mám z jednoho nevydařeného vztahu, vyzvedla ze školy ochotná kamarádka. S mým novým kolegou jsme si povídali, jako bychom se znali dlouhé roky. Rozloučili jsme se polibkem, dlouhým polibkem. Bylo to neuvěřitelné souznění duší i těl.

Bohužel jsem se ten večer dověděla, že je Zdeněk dva roky nepříliš šťastně ženatý, což by pro mě u jiného vztahu byla zcela jistě „stopka“. Jenže tady to prostě nešlo! Vše bylo silnější než já, než my oba.

Zdeněk se nějakou dobu snažil náš vztah přibrzdit, ale vídali jsme se každý den v práci, byli jsme přímí kolegové, seděli jsme sami v jedné kanceláři – zastavit tu lavinu bylo zhola nemožné. Trávili jsme spolu denně minimálně osm hodin a často v práci zůstávali přesčas.

A při jenom takovém přesčasu se stalo nevyhnutelné. Od toho dne bylo jasné, že patříme jeden k druhému. Zdeněk se rozhodl rozvést a já ho od toho neodrazovala, mnohokrát mi vyprávěl, jak je ve vztahu nešťastný, doslova lapený v pasti, jak se s ženou míjejí.

Týden na to, co vše přítel oznámil doma, mi jeho paní zavolala. Byla jsem v kanceláři, Zdeněk seděl poblíž. Nejprve se snažila mluvit věcně, ale pak se rozplakala. Nebylo to vůbec příjemné. Když se uklidnila, tak jsem se dověděla, že je v druhém měsíci těhotenství. Byla jsem v naprostém šoku! To mně Zdeněk neřekl! Musela otěhotnět ve dnech, kdy jsem do práce nastoupila.

Ještě než jsem položila telefon, bylo příteli jasné, s kým mluvím. „Jíťo, chtěl jsem ti to říct už před měsícem, ale mluvili jsme s ženou i o ukončení těhotenství, dítě jsme neplánovali. Alena si chce dítě nechat, myslí si, že mě tak udrží u sebe. Ale já jsem už rozhodnutý!“ vysvětloval mi přítel.

Nyní uplynulo již pět měsíců ode dne, kdy jsme se potkali ve výtahu. Zdeněk již bydlí u mě a mé dcerky, s níž si neuvěřitelně rozumí, dokonce mu Adélka občas řekne „tati“. Nezakazuji jí to, její skutečný otec o ni moc nestojí, vídají se stěží dvakrát za měsíc. Nebýt Zdeňkovy minulosti, byli bychom vlastně nesmírně šťastná rodina.

Přítel se rozvádí a rozvod pravděpodobně nebude jednoduchý, jeho žena se o vše rve jako saň. Zdeněk se snaží být férový a dítě, které neplánoval, chce pochopitelně zabezpečit. Mám několik rozvedených kamarádek a nikdo z jejich partnerů nebyl tak štědrý. Sice jeho ženu jako matka částečně chápu, ale myslím, že by bylo pro všechny mnohem rozumnější a pro jeho ženu i výhodnější se na všem v klidu dohodnout.

Ale i tak nejsem z kamene a cosi ve mně bojuje s výčitkami svědomí. Přeci jen z pohledu zvenčí rozvádím muže, který opouští těhotnou ženu – i když těhotenství nebylo plánované.

Zatímco já si dělám z celé situace čas od času vrásky, Zdeněk svou ženu opouští s neskrývaným ulehčením. Často mluví o tom, že se cítí, jako by mu někdo sejmul z hlavy chomout či kouli z nohy. Alena na něm šíleně visela, já ho prý naopak nabíjím, což je zcela zjevně oboustranné.

Naše láska nás už stála hodně; kvůli řečem jsme se oba rozhodli odejít v nejisté době ze skvěle placené práce. Zdeněk odešel z bytu, kam investoval hodně peněz a času, a také se kvůli celé situaci rozhádal se svými rodiči, kteří jeho rozhodnutí nerespektují a nechápou. Naše láska pro nás ale znamená všechno a oba jsme rozhodnutí další zkoušky ustát. Není to lehké.