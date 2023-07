JITKA (36): Rozešla jsem se po první společné dovolené. Byla to bizarní groteska!

Měl právnické vzdělání, ale bál se natankovat benzín, složit kempingový stolek a v cizím městě se během chvilky ztratil! Takové zážitky měla se svým partnerem Jitka během letní dovolené.

Heřman byl jedinečný stejně jako jeho jméno. A přestože už je to šest let, co jsme se rozešli, nikdy na něj nezapomenu! Vzhledem se podobal Terence Hillovi zamlada, určitým způsobem byl pro mě neodolatelný. Avšak jen do chvíle, dokud jsem s ním neprožila dva týdny v kuse. Heřman, jeho maminka mu říkala Heřmánku – opravdu! – byl přírodní úkaz.

„Heřmánek“ byl roztomilý, žil v jakémsi kouzelném obláčkovém světě a já se do něj ze zcela nepochopitelného důvodu zamilovala. Možná že mě uhranul tím, jak byl jiný, jak svým chováním vybočoval.

A slovem „jiný“ myslím neskutečně nepraktický, jistým způsobem naivní, s originálním smyslem pro pořádek a řád. První dva měsíce naší známosti mi tím vším přišel hrozně roztomilý. Společná dovolená mě ale naštěstí probrala z okouzlení – možná spíše ze zakletí.

Naši mi půjčili obytné auto a já naplánovala cestu do jižní Francie. Provence mám procestovanou, obytňák jsem řídila mnohokrát. Heřman byl z plánu nadšený, řidičák měl, dodávku prý řídit umí, řízení tedy nebylo jen na mně. Že budu zpočátku zajišťovat i věci kolem provozu obytňáku, jsem naprosto chápala, pro mě to byla rutina, pro přítele bylo vše v obytném autě nové. „Chlap se to naučí za chvíli, bude ho to bavit, uvidíš,“ ujišťoval mě můj otec.

Heřmana cesta bavila, to ano, ale vše probíhalo jinak, než jsem si myslela. Přítel se v podstatě tři týdny vozil jako porcelánová panenka, jako nějaký suvenýr. A jako panenka se „Heřmánek“ i choval.

K autu ho přivezla maminka, na tom by ještě nebylo nic divného, ale Heřman s pomocí maminky z auta vystěhoval čtyři velké kufry! Koukala jsem na ta zavazadla jako z jara, ale nic jsem neřekla. „Nalodili“ jsme se, maminka zamáčkla slzu, zamávala a jeli jsme natankovat…

Tankovala jsem já, přítel tankovat odmítl. Prý se bojí! Vždy mu prý tankuje „mamka“. Cesta byla dlouhá, přítel se bál nejen tankovat, ale také nakupovat v cizině, chodit na benzínce na záchod a ptát se kohokoliv na cokoliv. Vše jsem zařizovala já! Jen podotýkám, že má vystudovanou právnickou fakultu a plynně čte anglicky a německy. S mluvením je to evidentně horší.

Právnickou praxi ale neprovozuje, což je možná dobře, protože člověk, který půl druhé hodiny skládá kempingový stůl a lehátka, by mohl být velmi nebezpečný právník. Podotýkám, že kempingový nábytek mu nakonec složila německá důchodkyně, která v kempu se svou kamarádkou a dvěma čivaváky parkovala vedle nás. Vše jsem pozorovala okénkem. Ta dobrá žena ho nakonec pohladila po vlasech!

Po usazení do lehátka začala další „komedie“, přítel se rozhodl opalovat. Aby byl opálený podle jeho slov zdravě a rovnoměrně, obracel se v pravidelných intervalech čtyřikrát do hodiny. Cyklus se z nějakého důvodu, který mi vysvětloval a já ho nepochopila, nesměl přerušit, a tak jsem šla na výlet po pobřeží sama.

Když jsem se po třech hodinách vracela, viděla jsem, že mému zásadovému příteli maže ona milá seniorka záda. Přítel hlásil, že se s ním spolu se svou kamarádkou dokonce podělila i o večeři. Já prý určitě jedla ve městě. Nejedla jsem nic, myslela jsem, že půjdeme na romantickou večeři…

Nakonec jsem Heřmana do města přece jen vytáhla, zvládl i druhou večeři, tu jsem ale musela objednat já. On se styděl! A styděl se v kempu i vylít WC a jít koupit pečivo a nějaké ovoce. Měla jsem už všeho dost. Měla jsem chuť sbalit auto, lehátka i stolek a nechat přítele na pospas německým seniorkám.

Den nato se Heřman ztratil. Na vycházce do města se odhodlal zaskočit do samoobsluhy pro zmrzlinu, ale vyšel jiným východem a naprosto ztratil orientaci. Našla jsem ho po dvou hodinách na lavičce u kostela. Seděl s hlavou v dlaních a plakal.

Nejdříve jsem myslela, že ho někdo okradl, Heřman nebral mobil ani nevolal zpět. Bylo to divné. Po chvíli vyšlo najevo, že si přítel nějakým záhadným způsobem přepnul mobil do režimu pro nevidomé a nevěděl co s ním.

Z dovolené jsme odjeli o dva dny dříve. Nikdy jsem nic bizarnějšího nezažila. Sice jsem věděla, že je přítel trochu podivín, ale že je naprostý „ufon“, jsem opravdu nečekala. Zvláštní ale bylo, že se po setmění, konkrétněji po setmění a v soukromí, se tento „mimozemšťan“ změnil v normálního muže a šikovného milence s běžnými mužskými potřebami. Bohužel to bylo to jediné, co Heřmánek bez problémů uměl.