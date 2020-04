JITKA (40): Mohla bych být šťastná, ale možná dělám životní chybu

Jitka žije po rozvodu ve spokojeném vztahu s mužem, s nímž plánuje budoucnost. Jenže je tu ještě někdo jiný, kdo jí nedá spát, a ona neví, jak si se situací poradit.

Jsem docela obyčejná, poměrně šťastná čtyřicetiletá ženská, která má za sebou rozvod. Můj současný partner Ivoš je o několik let starší než já. Má za sebou jedno krátké, bezdětné a nevydařené manželství, a proto si váží všeho, co soužitím se mnou získal.

Mám na mysli to, že má uvařeno, vypráno, vyžehleno atd. Žijeme spolu dva roky a on je do mě stále natolik zamilovaný, že by mě na rukou nosil. Já si vážím jeho rozvahy a schopností i toho, že ví, co chce. Je na něho spolehnutí a rád se o mě stará.

Nemám se s ním špatně ani po finanční stránce. I přes můj vyšší věk plánujeme miminko a naše rodiny si dobře rozumějí. Dalo by se říct, že máme téměř ideální život. Jen kdyby tady nebyl on...

Můj kolega, který nastoupil k nám do práce před dvěma lety. V té době jsem se seznámila s Ivošem. Oba se mi tenkrát dvořili. Dala jsem přednost Ivošovi hlavně proto, že Zdeněk, objekt mé touhy, je o pět let mladší.

Doma jsem vždy poslouchala, že vztah s mladším partnerem nemá smysl. I po dvou letech, kdy jsem spokojená s Ivošem, musím říct, že jsem Zdeňka stále nedostala z hlavy a pokaždé znervózním, když je nablízku. Někdy i během milování s Ivošem myslím na to, jaké by to bylo s ním...

Zdeněk mě dlouho uháněl. Čekal na mě před firmou a nabízel se jako doprovod domů. Posílal mi květiny, zval mě do kaváren, čajoven, na obědy a výlety. A já ho stále odmítala kvůli jeho věku. Po půl roce se snažit přestal a dosud nemá přítelkyni.

Já dnes a denně pozoruji jeho úspěchy v práci. Poslouchám při obědech, jak pokračuje stavba jeho domu, do kterého si jednou chce přivést „tu pravou“. Pozoruji jeho úsměv a vybavuji si ho, jak se směje, když ve volných chvílích hlídá sousedovy děti, mazlí se se svým psem nebo jak nadšeně mluví o výletech, které zorganizoval pro přátele. A přitahuje mě čím dál tím víc.

Nedávno jsem ho na kávu pozvala já. Odmítl. Nemám špatný život, vlastně jsem spokojená, jen nemůžu zahnat myšlenku, co kdyby... Mám klidný vztah a partnera, který je mi oporou. A vím, že to je rouhání, ale nemůžu si pomoct. Pořád myslím na Zdeňka, na jeho úsměv, hlouposti, které vymýšlel, a nedokážu zahnat pocit, že život s ním by byl veselejší a akčnější.

Trápím se, že jsem ve vztahu z rozumu, i když samozřejmě s láskou. Mrzí mě, že jsem nikdy nebyla zamilovaná, nevím, jaké to je mít mrazení v zádech, když vás políbí ten pravý muž. Pořád řeším, jestli nedělám další životní chybu…