Často se stává, že si muž rozumí spíše se svým synem než s dcerou. Do jisté míry je to normální, Jitka se ale ocitla v situaci, že vztah mezi jejím manželem a dcerou je úplně na bodu mrazu.

Chtěl jen syny

S Fandou jsme se vzali, když nám bylo sedmadvacet. Máme spolu tři děti – dva starší syny a nejmladší dceru. Verunku. Dřív jsem si myslela, že Fanda je dobrý manžel a táta, ale od té doby, co máme Verunku, jsem o něm ztratila veškeré iluze.

Během prvního těhotenství jsme pohlaví dítěte nijak neřešili, Fanda si byl jistý, že to bude kluk. Tak se taky stalo. Jistota ho neopustila ani před narozením druhého syna. Třetí dítě Fanda nechtěl. Možná už tehdy tušil, že mít tři kluky v řadě by byla moc velká náhoda. Konečné rozhodnutí bylo na mně a já nechtěla o potratu ani slyšet. Před čtyřmi roky se tak narodila Verunka a já začala mít pocit, že svého muže vůbec neznám.

Dceru manžel odmítá

S klukama mi Fanda pomáhal odmalička a byl jim vždycky dobrým tátou. Vyblbli se spolu a užili si klučičí zábavu. Hráli různé bojovky, stavěli pevnosti – kluci to milovali. Teď už jsou pomalu v pubertě, tak o tátu ztrácí zájem, ale pořád spolu mají moc hezký vztah. Zato vztah dcera a otec u nás doma vůbec nefunguje.

Hned od narození Fanda Verunku odmítal. Nechtěl pomáhat s přebalováním, koupáním ani krmením, pořád se vymlouval na hodně práce. To bych mu ještě odpustila, horší je, že dceru ani nechoval nebo se s ní nemazlil. A odmítavý postoj k ní má pořád. Když udělá nepořádek, tak na ni křičí, nikdy ji nepochválí ani neobejme.

Odešla jsem k rodičům

Uhodila jsem na manžela hned pár měsíců po tom, co se dcera narodila. Je to jeho dítě, stejně jako kluci, a tak se podle toho musí chovat a projevovat jí alespoň špetku lásky. On mi ale vyčetl, že další dítě nechtěl, a už vůbec ne dceru. Strašně jsme se tehdy pohádali, a dokonce jsem týden radši bydlela u rodičů. Franta mě prosil, ať se vrátím, tak jsem se nechala přemluvit. V jeho chování k Verunce se ale nic nezměnilo.

Vůbec netuším, jak se se situací vypořádat. Roky plynou a já se nemůžu dívat na to, jak manžel dceru odmítá. Přemýšlela jsem o odborné pomoci, ale hrozně se stydím. Co bych tam řekla? Že to trvá čtyři roky a já jsem zatím nic nepodnikla? Ne, na to už je pozdě, propadla bych se hanbou pod zem.

Zvažuju rozvod

Poslední dobou ale přemýšlím o tom, že bych od Franty odešla a že bychom se rozvedli. Kluci už jsou větší, a tak by určitě zvládli i střídavou péči. Dceru nechci vystavovat tomu, že vyrůstá vedle otce, který k ní vůbec nic necítí. A já už s Frantou taky žít nechci. Můj manžel ztratil v mých očích veškerý respekt.