JITKA (42): Kvůli flirtu jsem skoro přišla o manželství, snad ho zachráním

Jitka si už delší dobu myslela, že její manželství spěje ke konci, a tak snadno podlehla svému srdci a zamilovala se do jiného muže. Její láska ale nebyla naplněna. Jak to vyřešila se svým manželstvím?

Jednou jsme s kamarádkou seděly u kávy na zahrádce jedné kavárny. Probíraly jsme všechny holčičí starosti. Obě jsme byly vdané, ale také už delší dobu nespokojené v manželství.

Od vedlejšího stolku po nás pokukovali dva sympatičtí muži. Najednou přede mě číšník postavil skleničku bílého vína s tím, že mi ji posílá muž od protějšího stolu. Když jsme byly už skoro na odchodu, onen sympaťák ke mně přišel a představil se jako Kamil. Dal mi svoji vizitku, prý jsem mu moc sympatická.

Když jsem se zadívala do jeho očí, mrkl na mě a já jsem cítila, že mě neskutečně přitahuje. Rozloučili jsme se s tím, že se mu brzy ozvu. Musela jsem na něj pořád myslet. Můj vztah s manželem nestál opravdu za nic.

V práci jsem měla starostí až nad hlavu a zoufale jsem toužila po něčem, co by mi vlilo optimismus do žil. Vždycky, když jsem si vzpomněla na Kamila, pociťovala jsem nutkání mu zavolat. Ale neudělala jsem to. Za pár dní jsme se náhodou potkali ve městě. Moc mu to slušelo, byl krásně opálený.

Začali jsme si psát textové zprávy, e-maily a volat si. Byl to krásný flirt, který mě hřál u srdce, ale také bolel. Byla jsem jako v kleštích. Manželovi jsem nechtěla ublížit, ale Kamil se mi moc líbil. Navíc mě zahrnoval úžasnými vyznáními a lichotkami.

Prostě jsem si nemohla pomoct a zamilovala jsem se do něj. Začala jsem uvažovat o rozvodu. Jenže po pár týdnech se Kamilův vztah ke mně změnil. Už jsem si připadala jako myš zahnaná do kouta. Stále mi něco vyčítal, nesmyslně žárlil.

Chtěla jsem si ho udobřit, ale brzy jsem zjistila, že mu jde jen o sex. Když jsem mu nevyhověla, rozešel se se mnou. Mrzelo mě to a docela dlouho mi trvalo, než jsem se ze své nenaplněné lásky vzpamatovala.

Časem jsem ale vzala rozum do hrsti a začala se snažit o záchranu manželství. Jsem ráda, že manžel nic nepoznal, protože se nám ve vztahu opravdu začalo dařit. Naštěstí jsem naše děti nepřipravila o rodinu a příště už si dám velký pozor…