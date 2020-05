JITKA (43): Manžel zabil z vášně milenku, děsím se jeho návratu

Jitka si myslela, že svého manžela dobře zná, a ani ve snu by ji nenapadlo, že by dokázal vraždit. Když se tak stalo, zažila naprostý šok. Dodnes se svým osudem bojuje...

Ze začátku se můj příběh odvíjel úplně obyčejně. S Lukášem jsme se znali od střední školy, zamilovali jsme se, chodili spolu. Ve dvaceti byla svatba, o pět let později se nám narodil syn. Kdyby se mě tenkrát někdo ptal, jaký Lukáš je, odpověděla bych, že spolehlivý, zodpovědný, milující manžel a táta. Pracoval u policie, pomáhal a chránil a já byla pyšná žena.

Jenže někdy se vám život změní z vteřiny na vteřinu a následky nesou nakonec všichni. Jednoho dne mi volali Lukášovi kolegové. Když jsem slyšela ta hrůzostrašná slova, nebyla jsem schopná pochopit, co mi sdělují.

Zatmělo se mi před očima, měla jsem pocit, že se mi zastavilo srdce. Co se stalo? Lukáš nebyl ten, kdo zasahoval. Policie totiž musela zasahovat proti němu. Proč? Vtrhl do bytu jisté ženy a prostřelil jí srdce.

Zhroutila jsem se. O syna se tenkrát musela postarat moje máma. Až z průběhu vyšetřování vyšlo najevo, že zavražděná žena byla manželovou milenkou. Proč ji zabil? Nic nového pod sluncem. Chtěla jejich poměr ukončit a on to nezvládl.

Takže jaký byl ve skutečnosti můj manžel? Podvodník, záletník a psychicky labilní osobnost, což jsem vůbec netušila. Jak jsem mohla být tak slepá? Najednou jsem se cítila dezorientovaná, bez sil, bez sebemenší vůle žít. Ale musela jsem.

Pochopitelně jsem zažádala o rozvod a s manželem zpřetrhala vazby. Synovi jsme celou situaci s pomocí psychologů vysvětlili. Je to pro nás oba ale příšerné peklo. Bez psychofarmak bych bohužel vůbec nedokázala existovat a syna pořád zkoumám, jak ten příšerný fakt, že je otec vrah, zvládá.

Vypadá smířeně a odevzdaně, což mě trápí. Je až příliš klidný, příliš hodný, byla bych raději, kdyby trochu zlobil. Taky mě mučí příšerné myšlenky, jestli nezdědil otcovy psychopatické sklony. Děsím se reakcí okolí, nechce se mi chodit mezi lidi.

Nechápu, jak nám Lukáš mohl něco takového udělat! Tím, že vzal někomu život, vlastně zabil i mě. Připadám si vnitřně mrtvá. Už je to několik let a já se stále děsím okamžiku, až ho pustí z vězení, neumím si to vůbec představit. Stejně jako to, že bych někdy měla potkat nového muže, do kterého se zamiluji a budu mu věřit…