JITKA (43): Přítel mi tvrdí, že drží suchý únor, ale lže. Nechápu proč!

Jitčin přítel drží jako každý rok suchý únor a nepije žádný alkohol. Jitku si občas i dost pichlavě dobírá, že ona se pití nevzdá. Jitka však úplnou náhodou zjistila, že Martinův únor rozhodně suchý není!

S Martinem jsme spolu čtyři roky, manželé ale nejsme a také spolu nebydlíme. Oba máme děti z předešlých manželství. Já mám dcery svěřené do péče, Martin si bere děti na víkendy a také s nimi dochází na některé sportovní kroužky a zápasy. Přítel sportem žije, je hodně sportovně zaměřený a já jsem vlastně tak trochu až na druhém místě.

Zpočátku vztahu jsem se s tím trochu potýkala, ale když opadla zamilovanost, zjistila jsem, že je to docela fajn. Každý máme své zájmy, ale i dohodnutý čas, který trávíme společně. Bydlet spolu zatím nechceme. Je mi proti srsti, abychom v našem dvoupokojovém bytě bydleli s mými dospívajícími dcerami. A Martin má byt ještě menší…

Ani jeden z nás neplánuje svůj byt prodat, abychom pak třeba společně pořídili něco většího – jsou to naše domovy, naše jistota. Ještě donedávna jsem byla rozhodnutá počkat na to, až holky vylétnou z hnízda, a pak příteli navrhnout, aby se přestěhoval ke mně. Svůj byt by mohl pronajímat. Jenže v posledních třech týdnech jsem dosti znejistěla.

Zjistila jsem totiž, že mi Martin lže! Divné je, že lhát vůbec nemusí, a tak mi začala v hlavě blikat červená kontrolka, zda za tím vším není něco víc. Celé čtyři roky, co přítele znám, dodržuje s velkou slávou suchý únor. Běžně pak pije jen pivo, žádné víno a tvrdý alkohol.

Já si dám víno ráda, ale převážně o víkendu, přes týden nemám na nějaká „vínečka“ čas. Suchý únor jsem nedržela nikdy. Martin se tím naopak chlubí a napůl vážně, když si dám o víkendu skleničku, mi říká, že bych se nad sebou měla zamyslet. Obvykle jsem tyto pichlavé poznámky ignorovala, jenže teď bych je Martinovi nejraději „píchla“ pod žebro.

O víkendu jsem se totiž úplně náhodně potkala s Martinovým kolegou z práce. Jeli jsme spolu ve vlaku, sedli jsme si proti sobě a chvíli po sobě pokukovali, odkud se známe. Pak vyšlo najevo, že mě onen kolega zná z fotek – Martin se prý chlubil…

To mě samozřejmě potěšilo, kdyby kolega záhy nedodal, že zrovna tuto středu po volejbalu se přítel v klubovně pěkně „rozparádil“ a líčil, jak jsem válela na lyžích. Nedala jsem na sobě nic znát a opatrně jsem se vyptávala, čím vším se přítel „rozparádil“. Nestačila jsem se divit! Můj milý údajně celý večer prokládal pivo, rum a zelenou.

Poté jsem odvedla řeč jinam a povídali jsme si o rodině, o dětech, o práci – nechtěla jsem, aby kolega – představil se jako Pavel – vnímal mé rozrušení a zvědavost. Martinův kolega byl upovídaný, navíc jsem se mu zjevně líbila, a tak se snažil být vtipný a začal vyprávět i různé „chlapácké“ historky, které s Martinem zažil.

Samozřejmě jsem trochu „špiónila“, a tak jsem se brzy dozvěděla, že můj přítel žádný suchý únor nikdy nedržel. Naopak! Měl z této akce legraci. Navíc bylo zřejmé, že Martinův limit nejsou dvě tři piva za večer, jak mi tvrdil! Ale že mu pivo a hlavně rum chutnají mnohem více.

Vzhledem k tomu, že přítel chodí normálně do práce, doma má čisto a není nijak agresivní či divný, myslím, že alkoholik nebude. Přiznávám, že i to mě napadlo. Ale proč má proboha potřebu vymýšlet si, že každý rok drží měsíční alkoholový půst? A proč mi tvrdí, že žádný tvrdý alkohol nepije, a navíc si mě kvůli víkendové skleničce vína dobírá? Proč právě v této věci lže!?

Nemám z toho všeho vůbec dobrý pocit. Pavel příteli sice řekl, že jsme se potkali a prý si výborně popovídali, ale evidentně mu dopodrobna nevyprávěl, o čem všem jsme mluvili, a já zatím také ne. Martin netuší, že já tuším… Dávám si čas.

Chci být vůči příteli mnohem všímavější a také si chci rozmyslet, jaký dopad bude mít tato záležitost na náš vztah. Z manželství, které trvalo čtrnáct let, moc dobře vím, jak důležitá je vzájemná důvěra a jak těžké je vztah pěstovat, když v něm důvěra chybí.