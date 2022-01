JITKA (45): Nejdřív to byla láska, pak mě deptal tak, že jsem spolykala prášky

Vypadalo to jako láska na celý život. Jenže po pár měsících se všechno změnilo. Jak? Jitka popisuje, jak se její manžel proměnil v diktátora, který ji dohnal až k pokusu o sebevraždu.

Když mě požádal o ruku, plakala jsem dojetím. O pár měsíců později ale bylo všechno jinak. Plakala jsem pro mnohem smutnější věci. Když je člověk zamilovaný, maluje si budoucnost. Nevidí chyby druhého a dlouho si odmítá přiznat, že se život ubírá špatným směrem. Máte pocit, že přece dokážete stav věcí změnit k lepšímu. My ženské si zbytečně hrajeme na hrdinky. Jenže se tím ničíme.

Když jsem poznala svého manžela, připadal mi úžasný. Milý, vtipný, pozorný, sršel lichotkami a komplimenty. Byla jsem po uši zamilovaná a popravdě řečeno, bylo mi čtyřiatřicet let a pomalu jsem slyšela tikat biologické hodiny.

Vašek údajně také toužil po rodině a dětech, takže asi nepřekvapí, že po pár měsících přišla žádost o ruku a začali jsme chystat svatbu. Po ní jsem ale nevěřila vlastním očím.

Manžel mě neustále poučoval, upozorňoval na chyby, kritizoval, a když neměl ráno vyžehlenou košili, kterou si zrovna „potřeboval“ vzít, neváhal mě vzbudit v půl šesté ráno…

Najednou jsem si uvědomila, že téměř nevídám kamarádky, přestala jsem chodit na cvičení – i s kolegy na bowling. Pokaždé, když jsem se někam chystala, mi totiž velice mile a diplomaticky „domluvil“, proč to zrovna není vhodné, případně přišel s něčím, co je potřeba neodkladně zařídit.

Pak jsem ale otěhotněla a byla nadšením bez sebe. Ovšem jen do chvíle, než mi manžel začal opět všechno organizovat. Určoval, kdy se půjde na kontrolu, s lékařem konzultoval můj stav a pak mi doma zdůrazňoval, co musím a naopak nesmím, dohlížel na můj jídelníček a častoval mě připomínkami, že nějak moc tloustnu. Tiše jsem to snášela, těšili jsme se na miminko a já si žila ve své bublině.

Bez růžových brýlí jsem začala jeho chování vnímat po narození Šimona. Malý se často budil, hodně plakal a trpěl kolikami. A čerstvý tatínek? Byl nerudný, nepomáhal a vyčítal kdeco – nevytřenou podlahu, plnou myčku nádobí i pizzu k večeři. Pořád mi předhazoval, že mám velký zadek, když jsem večer padala vyčerpáním, vysmíval se, z čeho můžu být unavená, když se válím doma.

Snažil se mě izolovat od všech známých, kontroloval mi telefon a žárlivé scény dělal i po návštěvě mých rodičů. Nevím, jestli k mému špatnému psychickému stavu přispěla navíc poporodní deprese, každopádně jsem jednou večer zpanikařila a spolykala plato prášků na spaní.

Probrala jsem se v nemocnici. Moc mi pomohly rozhovory s psycholožkou. Rychle pochopila, kde je problém, a já jsem jí dodnes vděčná, že ve mně probudila sílu a energii. Pomohla mi odejít od mého „diktátora“ a začít žít po svém. Samozřejmě se synem v náručí. Ničeho ale nelituji.