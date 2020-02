JITKA (48): Dcera propadla sektě, naštěstí se mi podařilo ji zachránit

Míša byla v pubertě, když jí zemřel otec. Během několika měsíců se z veselé dívky stala loutka, kterou ovládli nebezpeční scientologové, a paní Jitka nevěděla, co s ní.

Před dvěma lety jsem ovdověla a zůstala na výchovu dvou dětí sama. Starší syn Pavel se po čase osamostatnil, začal podnikat a dařilo se mu. Mladší dcera Míša se ale stáhla a skoro přestala komunikovat. Po maturitě mi oznámila, že jede na týden k moři. Když jsme se loučily, měla v očích zvláštní smutek…

Míša se ale po týdnu domů nevrátila, telefon nebrala. Přišla jen krátká zpráva: „Nehledej mě, našla jsem svou cestu. Duchovní otroctví je past.“

Vůbec jsem tomu nerozuměla. Byla jsem jako na trní, ale když časem napsala, že je v Kodani, kde si našla práci, a občas poslala několik fotek přes WhatsApp, uklidnilo mě to.

Po třech měsících Míša zavolala a celý telefonát proplakala. Tvrdila, že ztratila práci a nutně potřebuje, abych jí poslala osmdesát tisíc na dobu, než si najde něco jiného.

Po manželovi jsem zdědila nějaké peníze, které stejně měly připadnout dětem, a proto jsem neváhala. Když se ale stejný scénář opakoval ještě dvakrát, věděla jsem, že tohle už přestává být legrace.

Nedalo se nic dělat. Nasedla jsem do letadla a vydala jsem se za dcerou. Moje nejčernější obavy se bohužel naplnily. Míša v Kodani nepracovala. Žila v sektě, která jí postupně vymyla mozek a tahala z ní peníze, které jsem jí v dobré víře posílala.

Jednoduše využili toho, že byla tak moc mladá a prožívala velmi těžké období od chvíle, kdy můj muž zemřel. V Kodani jsem vešla do cihlového a moderně zařízeného domu. Prohlédla jsem si prosvětlenou kapli a studovnu a okamžitě mi došlo, o co se scientologové snaží. Jednoduše dělají všechno pro to, aby u sebe udrželi svoje ovečky.

Řekla jsem dost, Míšu jsem vzala za ruku a okamžitě jsem zavolala taxík na letiště. Bylo mi úplně jedno, že tam nechala všechny svoje věci a že jsem peníze po manželovi už nikdy neviděla.

Asi po třech týdnech se mi podařilo Míšu přesvědčit, aby začala chodit na psychoterapii. Naštěstí s tím souhlasila a dnes už je na tom lépe. Situaci nakonec zvládla a našla si i práci v advokátní kanceláři. Navíc potkala skvělého přítele.

Doufám, že teď už je vše na dobré cestě a asi si můžu gratulovat, že celá situace měla celkem klidný a rychlý průběh. Neumím si představit, co bych dělala, kdyby mě dcera neposlechla nebo se bránila…