JITKA (58): Ztrácím se v dnešním světě, vnučka měla děvče, nyní má chlapce

Už se v tom všem ztrácím, a to si myslím, že nejsem nijak nemoderní! Mám o pět let mladšího přítele, pracuji v nadnárodní firmě, běžně používám moderní technologie, chodím do kina i na koncerty, mám ráda módu, cestuji, stále pracuji na své angličtině, ale mnohým věcem v současné době prostě nerozumím. Což ale neznamená, že je nějak odsuzuji – to rozhodně ne! Jen jsem občas zmatená a nevím, jak mám reagovat, abych nevypadala jako úzkoprsá a zahořklá seniorka. Naposledy se mi to stalo minulý týden, a to dost tvrdě.

Byla jsem na návštěvě u dcery, bydlí nedaleko. Díkybohu k sobě máme blízko nejen vzdáleností – máme se prostě rády a rozumíme si. Magda má takový vztah i se svou dcerou, možná i proto, že jsou už dlouho samy.

Přítel, kterého milovala a stále miluje, jí zemřel před pěti lety. Vnučku vychovával od jejích tří let, a dokonce mu říkala „táto“. Vlastní otec se jí příliš nevěnoval. Mé „holky“ to neměly lehké, a tak jsme opatrovaly jedna druhou, pomáhaly si a podporovaly se.

Když pak ale Vendulka přišla ve svých patnácti letech domů s tím, že má slečnu, přiznám se zcela upřímně, že jsem potřebovala nějaký čas na to, abych se s tím vyrovnala. Vnučka na mně nic nepoznala a s dcerou jsme vše několikrát probraly. Vendy pak s Terezkou chodila skoro tři roky! Občas jsem během té doby měla pocit, že mám vnučky dvě. Terku jsem si zamilovala.

Byla to moc hodná, křehká a zároveň i silná a velmi talentovaná dívka, která to doma neměla vůbec lehké. S bratrem je měli jejich rodiče ve střídavé péči, kterou nesnášela. Nenáviděla každotýdenní stěhování, neměla ráda nového přítele své maminky, ale nechtěla rodiče zklamat, a tak mnoho let pendlovala mezi dvěma pražskými čtvrtěmi. Terezka mi dokonce občas řekla „babi“, měly jsme se opravdu rády.

Jenže pak se s vnučkou rozešly. Přiznám se, že jsme doteď ve spojení na sociálních sítích a občas si i napíšeme. S dcerou jsme pak byly pochopitelně napjaté, jaká slečna se u nás zjeví po milé a hodné Terezce. Rok se ale nedělo nic. Vnučka se věnovala škole, brigádě a sportu. Měla podle svých slov „vztahovou pauzu“, až mi jednoho dne zavolala dcera…

„Mami, Vendy má kluka!“ řekla mi do telefonu. Myslela jsem, že tím chce asi naznačit, že má vnučka slečnu s trochu jinou vizáží a vyzařováním, než měla Tereza. Jenže vnučka má skutečně kluka a je do něj nesmírně zamilovaná. Poznali se v prvním ročníku na vysoké škole a po pár týdnech vztahu plánují, že se sestěhují.

Myslím, že jsem ze všeho úplně stejně „paf“ jako dcera. Obě jsme prostě přijaly to – a nebylo to úplně lehké – , že je vnučka na holky. Ostatně Vendulka nám to i tak řekla. Bude to znít asi zvláštně, ale až nyní mi došlo, že jsem díky tomu měla o vnučku o něco menší strach. Přece jen nemohla například neplánovaně otěhotnět a křehká Terezka jí nemohla ani nijak fyzicky ubližovat. Vzhledem ke zkušenostem z mého manželství a z manželství mé sestry je ve mně tento strach bohužel někde hluboko uložený.

Nepomohlo ani to, že jsem přítele vnučky poznala osobně. Ne že by se k Vendy choval nějak špatně, ale má pochopitelně zcela odlišnou energii než Tereza. Prostě je to chlap, navíc chlap jako hora! S vousy, svaly, tetováním, chutí k jídlu i nechutí rozebírat některá témata a podobně. Když jsem se na vše vnučky opatrně vyptávala, velmi se jí to dotklo, nemohla pochopit, čemu na celé věci nerozumím. Prý je to přece úplně normální!

Já ale netvrdím, že je něco nenormální – nepřemýšlím takto o lidech a situacích –, ale prostě jen celé věci nerozumím. Změnila snad vnučka orientaci? Vždyť nám řekla, že je na holky, a ne na kluky i holky! A ani ve škole a ve sportovním oddíle se s tím netajila a všichni to po nějakém čase přijali. Nyní je všechno jinak. Mám pocit, že už ničemu nerozumím.