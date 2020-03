Jitka Molavcová slaví 70 let: Za svou kariéru vděčí tabulce čokolády

Právě sem se Jitka Molavcová vydala na konkurz poté, co vyhrála již zmíněnou pěveckou soutěž. Došlo k tomu navíc těsně potom, co tragicky zahynul skladatel Jiří Šlitr, který na jevišti tvořil fenomenální dvojici s Jiřím Suchým. Jitka v konkurzu obstála a získala ve slavném divadle roční smlouvu. Současně se ale vyšvihla do povědomí posluchačů díky svým písním Vrať mi moje srdce či Nové boty.

Kolegové, nebo milenci?

Tam také postupně začala vystupovat po boku Jiřího Suchého a na první pohled bylo jasné, že jim to spolu klape. „Ona je těžký introvert jako já. Za dobu více než čtyřiceti let mezi námi ale nevznikl žádný rozkol, to je snad do Guinessovy knihy rekordů!“ nechal se slyšet Suchý. Nevyhnutelně se tak dříve či později musely vyrojit fámy o tom, že ti dva jsou víc než jen kolegové. Navzdory jejich vzájemné náklonnosti prý ale mezi nimi nikdy k ničemu vážnějšímu nedošlo. Suchý ostatně vždycky prohlašoval, že ho to ani nenapadlo, a Jitka si navíc na půdě divadla našla svého budoucího manžela.

Zpěvačka se zamilovala do o devět let staršího a rozvedeného scenáristy a spisovatele Jana Petráně, po jehož boku žila dlouhých třicet let. Děti spolu ale neměli a jejich láska postupně vyprchala, když Jitka Molavcová propadla kouzlu herce Alfréda Strejčka. O svém vztahu ale zpěvačka nikdy nechtěla mluvit a na zvídavé dotazy novinářů vždycky odpovídala odměřeně. Své mlčení si udržela dodnes.