Jóga, brýle, kytara: 7 překvapivých věcí, které na vás muže vzrušují

Také se v létě při opalování snažíte, aby vám na těle nezůstaly světlé památky od plavek a vaše tělo bylo pokud možno jednolitě opálené? Jestli vám jde o to, aby na vás zálibně spočinulo oko vašeho partnera, tak můžete být v klidu. Je to zvláštní, ale muže vzrušují neopálené linky plavek na ženském těle. Tak honem na sluníčko!

Pokračování 6 / 7

Červená barva

Ne nadarmo se během svátku všech zamilovaných zahalí celý svět do všech možných odstínů rudé. Na muže červená barva funguje trochu podobně jako na býka nebo krocana. Jakmile vás zahlédne v rudých šatech, zvýší se mu tep a automaticky začne myslet na to, co všechno by s vámi zrovna rád dělal v posteli.