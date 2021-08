JOHANKA (48): Dva roky to úžasně klapalo, jenže pak jsme se sestěhovali

Johanka a Radek si přes dva roky užívali harmonického vztahu, který logicky vyústil v sestěhování. Radek ale bohužel podcenil každodenní soužití s dvěma dospívajícími, nezvládl ho a odstěhoval se. Vztah trvá, ale Radek má pocit, že selhal.

Před třemi týdny se můj partner Radek odstěhoval zpět do svého maličkého bytu v podkroví starého činžáku, kde vyrůstal a žil více než padesát let. Odstěhoval se po půl roce soužití ve společné domácnosti se mnou a mými dětmi. Náš vztah trvá tři roky.

Stěhování nebylo nijak bouřlivé, jen trochu rozpačité, lehce napnuté i bolavé – oba asi nyní tak trochu čekáme, kam tato situace nasměruje náš vztah. Radek má pocit, že selhal, což si nemyslím. Jsem přesvědčená o tom, že zkrátka neodhadl situaci. Ostatně není se čemu divit, zkušenosti s rodinným životem na rozdíl ode mě nemá.

Já žiji v panelákovém bytě s dvěma dětmi; dceři je osmnáct a synovi dvacet. Máme dvougenerační byt, to je dle mého pro nový vztah obrovská výhoda; každé dítě má svůj pokoj, u pokojíků je koupelna s toaletou – tu využívají děti. Já mám svůj pokoj s koupelnou a toaletou na druhé straně bytu, z pokoje jde jít na zasklený balkón s posezením, tam děti nechodí. Společný pak máme obyvák, v něm se děti také prakticky nevyskytují, ale chodí jím do kuchyně, což je asi nejpopulárnější místnost v mém bytě.

S Radkem jsme se poznali na přechodu Šumavy, který naplánovali naši společní kamarádi, a jak později prozradili, tak s jediným cílem – seznámit nás dva. Kamarádi měli „dobré oko“, s Radkem se k sobě hodíme. Oba jsme sportovci a nadšení turisté a cyklisté. Máme nejen společné zájmy, ale i vzdělání a částečně i pohled na svět. Už ve vlaku to mezi námi začalo jemně jiskřit.

To, co nás však odlišuje, je rodina a zkušenosti s ní. Radek je nemá. Dlouhé roky se staral o nemocnou maminku, s níž žil, a dlouhé roky měl zvláštní vztah s vdanou ženou, která měla manžela upoutaného na invalidní vozík, i proto se nechtěla rozvést. Těmto dvěma ženám přítel určitým způsobem obětoval život.

Po dvou a půl letech moc hezkého vztahu i přátelství jsme se s Radkem rozhodli, že spolu chceme sdílet nejen víkendová rána a nejrůznější výlety a zábavu, ale i naprosto všední dny a situace. Samozřejmě, že u mě Radek občas přespal i v týdnu a znal děti, které ho v přijaly pěkně.

Dcera, která je akčnější a byla s námi i na pár výletech, s Radkem má vztah vyloženě přátelský. Syn je trochu pavouk, klasický „ajťak“, z pokoje vychází jen do kuchyně, na toaletu, občas do školy a jednou za čas za podobně „postiženými“ kamarády, s nimiž se ale schází mnohem raději virtuálně. Radka jsem mu představila, pokud bych to neudělala, možná si ho po pár týdnech soužití ve stejném bytě ani nevšimne. Syn je trochu „mimoň“. Ale i tak se nás přítel po pár měsících „lekl“.

Radek jednoduše nezvládl náš běžný rodinný provoz. K odchodu mu možná postačila naše „rodinná ranní pohoda“. Dcera ráno obvykle vyšiluje, že nemá co na sebe, a dožaduje se zápůjček ode mne. Často se také stane, že jí syn v noci sní svačinu na druhý den do školy, kterou si dcera pečlivě připravuje (neustále hubne), což obvykle vyústí v totální apokalypsu.

Pokud se ti dva nedohadují o jídlo, hádají se o koupelnu, kde syn ráno vysedává klidně i půl hodiny. Vše často končí tak, že dcera atakuje mou koupelnu. Do toho já hledám nabíječku a podobné drobnosti, které vytrvale přemisťuje syn nebo kočky.

Nicméně já jsem na toto vše a mnoho dalších věcí a situací léta zvyklá, navíc jde o mé děti... Radek ne, navíc má rád velmi klidná a tichá rána, nic podobného nikdy nezažil. S maminkou to neměl lehké, ale vždy měl svůj klid a své naprosté soukromí.

Než se k nám přítel nastěhoval, mluvili jsme o všemožných komplikacích a nekomfortních situacích, pár běžných dní u nás také Radek zažil. Nicméně mu vše přišlo „naprosto v pohodě“. Jenže vše vnímáte jinak, když máte možnost druhý den zaklapnout dveře a odejít do svého „brlohu“.

Ve chvíli, kdy se oné možnosti Radek zřekl, se začal trápit. Stěhování zpět jsem mu nakonec navrhla já, nemohla jsem se koukat na to, jak se přemáhá, jak se propadá do sebe, jak ztrácí humor a životní energii. Radka mám ráda a stojím o něj, ale je to nyní takové zvláštní, komplikované, přítel má pocit, že selhal, že ho přestanu mít ráda.

Bohužel se uzavřel se do sebe a já ho nemohu z jeho ulity za nic na světě vytáhnout ven. V hlavně jsem si už srovnala, že stojím i o vztah, kdy budeme bydlet každý jinde – ostatně jednou se snad děti odstěhují – jen se bojím, aby to celé Radek úplně zbytečně neukončil.