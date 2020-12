John Lennon by oslavil 80: Slavný Brouk vyrůstal bez rodičů a byl hrubý k ženám

Na světě pravděpodobně dodnes neexistuje příliš lidí, kteří by nevěděli, kdo byl John Lennon, ačkoliv je už čtyřicet let po smrti. Frontman jedné z nejslavnějších kapel v historii hudby, The Beatles, byl nejen geniální skladatel, ale také bojovník za světový mír, který našel smrt na chodníku před svým domem, a to 8. prosince 1980.

Vyrůstal bez rodičů John Lennon se narodil v Liverpoolu ve válečném roce 1940 a neměl žádné velké rodinné předpoklady pro to, co bude následovat. Otec Alfred byl námořník, domů přijížděl jen zřídka... až se jednoho dne nevrátil vůbec. Máma Julia byla nepraktická duše a výchovu syna vůbec nezvládala. Došlo to až do situace, že ji její vlastní sestra Mimi udala na sociálce s tím, že si pětiletého Johna raději vezme na vychování sama. Tehdy ztratil mámu poprvé… Johna tedy vychovává teta Mimi s manželem. Dětství to není nijak ošklivé, Lennon bude později vzpomínat, že žil v „o dva centimetry vyšší třídě než zbylí členové Beatles", protože měli svůj vlastní dům a zahradu. Teta jenom nemá pochopení pro jeho umělecké výstřelky. Když to John zkouší na svou první kytaru, kterou mimochodem dostane od mámy, se kterou stále udržuje vztah, teta Mimi slavně pronese: „Je to sice fajn, ale kytarou si na živobytí nevyděláš." Lennon později prokáže svůj břitký smysl pro humor, když jí z vydělaných peněz koupí luxusní pětipokojový dům u moře a tento její citát jí tam nechá vyrýt na stěnu.

Čtyři Brouci Ale vraťme se zpátky do roku 1955. Světem cloumá rokenrol a John se spolužáky na střední škole zakládají kapelu zvanou The Quarrymen. Hrají převzaté písně, pak se John osmělí a začne skládat i vlastní. V červenci 1957 se na jeden koncert přijde podívat hoch ze sousedství, šestnáctiletý Paul McCartney. Lennonovi po koncertě ukáže, že umí hrát výborně na kytaru, a tak se ke kapele připojí. McCartney pak přivede ještě mladšího, patnáctiletého George Harrisona a Quarrymen tak mají základní osu, ze které se přes spoustu dalších pojmenování nakonec stanou The Beatles. Čtvrtý slavný Beatle, bubeník Ringo Starr, se přidá až o čtyři roky později. První angažmá v pajzlech hamburského přístavu Beatles sice ohromně stmelí, ale přežijí ho jen díky pilulkám stimulační drogy Preludin. Následují stovky koncertů v liverpoolském klubu Cavern, kam teta Mimi odmítá vstoupit, protože jí to připadá příliš nebezpečné. A přichází úspěch s první deskou Please Please Me, kterou John nahrává nachlazený, takže poslední píseň Twist And Shout zpívá úplně nabořeným hlasem.

Milostný život slavného Brouka Ale zpátky do roku 1957. Tehdy Lennona potká tragédie, která ho velmi poznamená. Opilý policista ve výslužbě přejede autem jeho mámu Julii, která na místě zemře. John na dva roky úplně zatrpkne. Začne se opíjet, na děvčata bývá hrubý. Své o tom zjistí i jeho spolužačka Cynthia Powellová, se kterou začne chodit. Je to poměrně vážný vztah, ale John v něm nejde pro ránu daleko. To už začínají šedesátá léta a Cynthia má možnost zblízka sledovat, jak se z jejího – uvnitř nejistého, ale navenek suverénního a drsného – kluka stává hvězda. V roce 1962 Cynthia otěhotní a John si ji potají musí vzít za ženu. Stejně potají se jim narodí syn Julian. Fanynky by totiž nesnesly pomyšlení, že John je otcem rodiny. Ve skutečnosti ale John moc domů nechodí a o syna se příliš nestará. Právě totiž vrcholí Beatlemánie. Uprostřed davové hysterie píše John jednu ze svých nejslavnějších a nejupřímnějších písní – Help!. Volá v ní o pomoc.

Ta, co zničila Beatles Píseň Help! z roku 1965 časově i symbolicky dělí působení Beatles na dvě různé poloviny. A týká se to i osobnosti samotného Lennona. Vtipný, ale namistrovaný kluk, jehož texty byly vesměs jednoduché popěvky o balení holek, postupně odhaluje zranitelnější část své duše. Začne experimentovat s texty, s hudebními formami, ale i s drogami – zejména s LSD. Změnu podtrhne, když se v roce 1967 zamiluje do Yoko Ono. O osm let starší japonská umělkyně, dvakrát rozvedená, s malým dítětem Lennona úplně poblázní. Zřejmě v ní najde to, co mu chybělo v dětství – silné, až mateřské pouto. John se okamžitě rozvede se Cynthií a s Yoko chce být odteď pokud možno pořád. A to dokonce i ve studiu, kde Beatles nahrávají. Yoko se přitom odmítá držet v ústraní.

Jen jeden koncert Bude se dlouze mluvit o tom, že právě Yoko způsobila rozpad Beatles. Řekněme, že když se na jaře 1970 opravdu rozpadají, něco na tom bude, ale situace je prostě taková, že místo party teenagerů jsou tu najednou svéhlaví třicátníci, kteří mají vlastní rodiny a vlastní zájmy. Například novomanželé Lennonovi intenzivně bojují proti válce ve Vietnamu a propagují ideály lásky a míru. Manželé se odstěhují do New Yorku, kde je sice John pod drobnohledem FBI, ale dál nahrává sólové desky. Jen na pódium se mu nechce – za celou svou sólovou kariéru bude mít jen jeden plnohodnotný koncert.

Krize v manželství O rok později, v roce 1973, přichází krize s Yoko. Ona sama ale chce mít situaci pod kontrolou, a tak ho pošle do Los Angeles, aby si od ní odpočinul... a na cestu mu přibalí i jejich sekretářku – dvaadvacetiletou May Pang. V Kalifornii Lennon na dlouhé měsíce propadne alkoholu, ale na druhou stranu tu obnoví vztah se synem z prvního manželství Julianem a po době prudké nenávisti se usmíří i s Paulem McCartneym. A nakonec se zase vrátí ke své Yoko. Nemůže bez ní být. V roce 1975 se jim po třech potratech konečně narodí syn Sean. Lennon hudbu úplně opustí a na dlouhých 5 let se stane otcem v domácnosti. Vaří, pere, hraje si se synkem, zatímco Yoko se stará o byznys. Na hudební scénu se John vrátí až v roce 1980 s albem Double Fantasy a s plány na své první sólové turné.