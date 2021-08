Johnny Depp míří do Karlových Varů: Jaké ženy okouzlily sexy bouřliváka?

Patříte mezi milovnice a fanynky hollywoodského herce Johnnyho Deppa? Pak muselo vaše srdce zaplesat radostí, když Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oznámil, že Johnny Depp letos přijede. Pokud vás napadlo za ním do Varů vyrazit, není od věci vědět, jaké ženy si podmanily jeho srdce. A kdo by to byl řekl, že Johnny Depp je přeborník v počtu zasnoubení? Festival se letos koná od 20. do 28. srpna 2021.

Jennifer Grey Pamatujete si ještě nevinnou Baby z dnes již kultovního filmu Hříšný tanec? Těžko říct, jestli to byly právě hříšně svůdné pohyby, které Johnnyho Deppa na její představitelce Jennifer Grey upoutaly, pravdou ale je, že sexy herec a kudrnatá herečka kdysi tvořili pár. Proslýchá se také, že byli zasnoubeni, nakonec se ale po roce rozešli. Johnny Depp se chystá do Varů! Podívejte se na video:

Winona Ryder Sexy svůdník Johnny Depp po rozchodu s Jennifer Grey nezůstal dlouho sám. V roce 1990 totiž natáčel nezapomenutelný film režiséra Tima Burtona Střihoruký Edward a právě v něm tvořil pár s mladinkou herečkou Winonou Ryder. Jejich láska se rozhořela i mimo kamery a herci tvořili jeden z nejoblíbenějších párů 90. let skoro tři roky. Vypadalo to na osudovou lásku, což Johnny ještě stvrdil tím, že si na biceps nechal vytetovat nápis Winona Forever (Winona navždy). Navždy to ale nakonec nebylo, rozchodu sice předcházely další zásnuby, pár ale ani tak vztah neustál a Johnny si po rozchodu vytetovaný nápis změnil na Wino Forever.

Juliette Lewis Po rozchodu s Winonou si Johnny odbyl krátké epizodky s méně známými herečkami, než se opět zamiloval před kamerami. Tentokrát byla jeho vyvolenou herečka Juliette Lewis, s níž se potkal v roce 1993 během natáčení filmu Co žere Gilberta Grapea. Ano, hádáte správně, i tady došel Johnny až k zasnoubení. Jejich vztah ale nakonec vyšuměl a slavný pár se po čase rozešel.

Kate Moss Jestli nějaký pár plnil v polovině 90. let titulky novin téměř denně, byli to právě Johnny Depp a topmodelka Kate Moss. Pravidelně se zařazovali mezi nejkrásnější páry devadesátek, jejich vztah byl ale slušná divočina. Oba se oddávali bujarým mejdanům, alkoholu i drogám, což vedlo k čím dál častějším hádkám a nedorozuměním. Jejich toxický vztah vydržel do roku 1997, kdy Johnny slavnou topmodelku opustil. Kate Moss se tehdy zhroutila a tím začala její několikaletá drogová a alkoholová jízda, ze které se dostávala během několika léčení.

Vanessa Paradis Zatímco Kate Moss vyváděla, Johnny se pomalu začínal zklidňovat a potkal další ženu svých snů. Byla jí francouzská herečka a zpěvačka Vanessa Paradis a byla to právě ona, kdo s hollywoodským krasavcem vydržel dlouhých čtrnáct let. Paradoxně zrovna ji Johnny Depp nikdy nepožádal o ruku, i když spolu mají dvě děti. Jejich vztah nakonec dospěl ke svému konci a oba přiznali, že poslední roky už za moc nestály, rozešli se ale v dobrém a právě Vanessa byla ta, která Johnnymu pomáhala a zastávala se ho, když byl svojí poslední partnerkou obviněn z násilí.