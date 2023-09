JOLANA (32): Z kamaráda milenec na jednu noc

Tak jsem se úspěšně rozvedla a chce se mi skákat radostí, že jsem zase konečně volná! Manželství se mi nevydařilo, měla jsem jiné představy o společném žití. Několik let jsem žila v područí partnera, musela se přizpůsobovat jeho plánům (i náladám) a ztrácela jsem vlastní já. Nevím, proč jsem to snášela víc než čtyři roky; zamilovanost mě dost brzy opustila a v závěru manželství už jsem si nepřála nic jiného než se osvobodit.

Hodně mi v nelehké době pomohl kamarád Jirka. Známe se od střední školy, a i když nás osud po skončení studií zavál každého jinam, znovu jsme se sešli v rodném městě v době, kdy už jsem byla provdaná. Jirka byl fajn kluk, jak by se kdysi řeklo termínem „v kolektivu oblíbený“, měl smysl pro humor, byl praktický a ochotný pomoct tomu, kdo potřeboval. Když jsme se po letech znovu sešli, moje manželství se blížilo ke svému konci, a Jirka se stal na čas vrbou, které jsem svěřovala své trápení.

Nakonec byl soudním tahanicím konec, po majetkovém vyrovnání s bývalým manželem jsem získala finanční částku, jež mi stačila na koupi malého bytu. Naštěstí v našem městečku nejsou ceny bydlení tak závratné, takže to nejdůležitější pro start do nového žití jsem měla. Zařízení vlastně žádné, jen to nejnutnější, ale že se postavím na vlastní nohy, o tom jsem nepochybovala ani chvíli.

Byl tu naštěstí kamarád Jirka – ochotně mi pomohl s drobnými úpravami v novém bytě, bez řečí smontoval nábytek, který se sice vystavuje jako hotová sestava, ale domů vám přijde krabice plná prkýnek, vrutů a všelijakých součástí, o nichž jsem neměla tušení, kam patří. Kamarád si poradil a šlo mu to pěkně od ruky, takže po čase jsem měla svůj dvoupokojový byteček docela slušně zařízený.

Jirka nic za výpomoc nechtěl, tak jsem se mu aspoň revanšovala případnými obědy nebo večeřemi. Říkal, že ho takové kutilské práce baví a že by si od kamarádky peníze nikdy nebral. Je pravda, že jsem o jeho soukromém životě moc nevěděla, jen to, že je svobodný a taky žije sám, ale nikdy se příliš nerozpovídal a moji hlavu naplňovaly hlavně plány uspořádání nového bydlení. Až jednoho dne bylo hotovo…

Navrhla jsem Jirkovi, že bychom měli moje bydlení „zkolaudovat“ a při té příležitosti že připravím slavnostní večeři. Moc jsem se na ten večer těšila, Jirka mi už delší dobu nebyl vůbec lhostejný (i když si toho nevšiml), a tak jsem si dala na kolaudační večeři opravdu záležet.

Večer to byl příjemný – Jirkovi chutnalo, chválil mé kuchařské umění a já se v duchu tetelila blahem, neb když se říká, že láska prochází žaludkem, mohla bych mít šanci na Jirkovu náklonnost. Po večeři jsme otevřeli víno, pustili si hudbu, kterou jsme měli oba rádi, chvílemi jsme si jen povídali a po nějaké té sklence vína došlo i na tanec. Tehdy jsem udělala tu chybu, že jsem Jirku svedla, skončil v mé ložnici až do bílého rána.

Že není vše, jak by mělo být, jsem zjistila po probuzení – Jirka už se oblékal a působil víc než rozpačitě, skoro bych řekla, že provinile. Žádná společná snídaně, jak jsem si představovala, žádné roztoužené loučení, jen krátký pozdrav, klapnutí dveří a ticho. Měla jsem tedy dost času a klid na to, abych si v duchu srovnala, co se vlastně stalo. Nakonec mi to došlo – pro Jirku jsem zůstala i po té noci, za kterou se asi i trochu styděl, jen kamarádkou. Měla jsem na vybranou: hrát si na zhrzenou milenku, nebo zůstat kamarádkou.

Po pár dnech jsem sebrala odvahu a pozvala Jirku do kavárny na kus řeči. Tam mi řekl, že má už nějaký čas přítelkyni, o níž se nechtěl zmiňovat, dokud si nebyl jistý, že je ta pravá. Proto se tak provinile tvářil po naší společné noci. Zabolelo to, ale nechtěla jsem přijít ještě i o kamaráda, a tak jsme po vzájemné domluvě kamarády zůstali. Pokud jsem potřebovala, dál jsem se na Jirku mohla obrátit s prosbou o pomoc.

Nedávno se můj kamarád ženil a já mu šla za svědka na svatbu. S těžkým srdcem, pořád ho mám ráda.