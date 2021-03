JOLANA (41): Šéf spí s kolegyní. Je to moje kamarádka, stejně jako jeho žena

Jolana si našla práci snů, firma i přes nástrahy doby dobře prosperuje, peníze chodí na účet v termínu, občas i s prémiemi. Jolana by si na nic nemusela stěžovat. Jenže řeší problém nikoliv vlastní, ale svých dvou kamarádek. Před rokem přistihla in flagranti svou kolegyni se šéfem v kanceláři. A rok se trápí, protože nechce ranit ani milenku, ani podvedenou. Obě jsou totiž její přítelkyně!

V grafické firmě dělám přes tři roky. K práci mi pomohla Petra, tehdejší přítelkyně majitele firmy, který mě na její doporučení přijal. I když byly začátky těžké, nakonec jsem se zaběhla a dnes svou práci miluju, a hlavně, jsem za ni vděčná, protože spousta mých kamarádů o ni přišla.

Protože jsem hodně otevřená a společenská, brzo jsem si kamarády našla i v práci. Občas jsme spolu zašli na pivo nebo na večeři, byli a jsme na dnešní dobu vzácně přátelský kolektiv, i když jsme v podstatě tak trochu konkurenti. Nejvíc jsem si sedla s Magdou, pětadvacetiletou zrzkou, po které touží půlka chlapů ve firmě.

Dlouho jsem přemýšlela, čím je pro ně tak sexy, ale pozor, ani jsem jí nezáviděla, ani jsem na ni nežárlila. Jen to prostě není typická sexbomba. Prsa asi dvojky, větší boky, obléká se úplně normálně, žádná vyzývavost.

Jenže když se s Magdou začnete bavit, brzo pochopíte, že ona má prostě dar, po kterém toužíme asi všechny. Sex-appeal, který je takový neagresivní, nehraný, prostě má dar komunikace, umí se pronikavě dívat do očí, ale není to laciné, a hlavně – pořád se usmívá. Myslím, že to je ta hlavní zbraň. Chlapům se prostě moc líbí a já jí to ještě donedávna přála.

Magda je single, po dětech netouží, hodně sportuje a má vždycky na všecko čas. Občas se jí stalo, že ji nějaký kolega dobrák přemluvil, jestli by mu nepíchla s grafikou. A tak se stalo, že díky své dobrotě, ale taky pracovitosti a tomu, že ji večer doma nikdo nečekal, zůstávala ve firmě čím dál víc přesčas. Už jsme si z ní začali dělat srandu, že to teda ale přehání, kluci jí začali říkat „hujerko“, protože na poradách ji šéf pořád vychvaloval.

Jenže pak najednou přestal a nám to přišlo divné. Magda je ve své práci fakt dobrá, a když jednou přednesla svůj návrh na reklamu jednoho významného klienta, spadla nám všem brada. Jenže šéf, místo aby ji pochválil, seděl, díval se na návrh, na Magdu se ani jednou nepodíval a po dlouhé odmlce řekl, že se mu to moc nezdá. Všichni jsme po sobě jen nechápavě koukali, Magda to ale vzala úplně v pohodě. Když jsem se jí po poradě ptala, co šéfovi vjelo pod nos, mávla rukou, zase se tak mile usmála a řekla, že přece o nic nejde.

Jednou jsem nechala v práci mobil, a protože jsem seděla s kluky z práce v hospodě nedaleko, zaběhla jsem si pro něj. „Vezmi s sebou i Magdu, jinak tam bude vysedávat až do noci,“ volal za mnou kolega.

Když jsem jela výtahem, cítila jsem šéfovu pronikavou vůni parfému. Proboha, co ten tady takhle pozdě, napadlo mě. Když jsem si kartou otevřela dveře, byla všude tma. Že by Magda už odešla? To by se za námi určitě stavila v hospodě. Potichu jsem šla ke svému stolu, ale pak by se ve mně krve nedořezal.

Z šéfovy kanceláře se ozývalo tiché sténání a vzdychání. Já blbec jsem si myslela, že šéf tam vzal Petru, svou manželku, se kterou jsme měly v plánu potkat se další týden na večeři. Jenže po chvilce sténání utichlo a z šéfovy kanceláře vyšla polonahá Magda! Rozsvítila jsem lampičku a dívala se na ni jako na UFO, stejně tak ona na mě. Cože??? Magda a šéf??? Magda gestikulovala, abych vypadla, já jen zavrtěla hlavou, ale poslechla jsem ji. U tohoto setkání jsem být nechtěla.

Klukům jsem napsala, že se mi udělalo zle, a šla rovnou domů. Nelhala jsem. Proboha, vždyť jsem byla před nedávnem na jejich svatbě! Vždyť ti dva mají krásné dítě, byl to pár snů! A Magda? Naše milá single Magda, která všechny trpělivě odmítala? Absolutně jsem nevěděla, co mám dělat. Říct to Petře? Ani náhodou, na to nemám žaludek. Naznačit šéfovi, že vím? Mohl by mě vyhodit, kdyby mu šlo o krk.

Magda mi ten večer ještě volala, nevzala jsem to, ale pak jsme se sešly a ona mě s brekem prosila, ať si to nechám pro sebe. Šéfa miluje, trvá to už delší dobu, ale nechce mu ničit manželství. Jako z blbého filmu. Nakonec mi jí začalo být líto. Jenže to i Petry. Dodnes jsem nikomu nic neřekla a upřímně, jsem ráda, že se žádná velká setkávání momentálně nekonají. Dívat se někomu do očí a dělat, že se nic neděje? Na to teda vážně nemám.