Zemřel Josef Abrhám: Herec mnoha tváří, kterého proslavil doktor Blažej

Vynikající herec, který vypadal i se šedinami stále skvěle, zemřel ve věku dvaaosmdesáti let. Charismatický kultivovaný muž, do něhož se svého času zamilovaly téměř všechny ženy u nás. To když se objevil v seriálu Nemocnice na kraji města v roli Arnošta Blažeje. Filmů však natočil kolem padesátky. A ve všech zazářil.