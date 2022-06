Josef Kemr by slavil 100 let: Tajil celý život syna a šperky dal Národnímu divadlu

20. června 2022 to bude 100 let, co se narodil slavný herec, kterého proslavil seriál Chalupáři či komedie Na samotě u lesa. Josef Kemr byl mimo jiné i velký vlastenec a silně věřící člověk. Kvůli hlouposti se pohádal s kolegou a kamarádem Rudolfem Hrušínským a rodinné zlato nechal roztavit a vložit do konstrukce Národního divadla. Proč to udělal?