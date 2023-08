Jsem živá umělecká loutka, říká Toshi Salvino. Podívejte se na hypnotické fotky této nebeské bytosti!

Jedno je zřejmé na první pohled. Pokud na ulici potkáte umělkyni Toshi Salvino, rozhodně nemáte šanci ji přehlédnout. Její jedinečný vzhled je plný barev a třpytu, takže vypadá jako oživlá chodící panenka. Co ji vede k tomu, denně měnit svůj vzhled?

Uměním byla Toshi Salvino ovlivněna už od narození. Její maminka, učitelka výtvarné výchovy, a tatínek, doktor filozofie, který působil jako vědecký ředitel ve Wistar Institute, jí poskytli příznivé prostředí, jež v ní rozvíjelo vášeň pro umění i intelektuální aktivity. Inspiraci našla také u svého staršího bratra, který se vydal stejnou tvůrčí cestou.

V Pensylvánii, kde vyrůstala, se ale nesetkala s pochopením pro její jedinečný vzhled a výrazné líčení s originálními outfity, takže její kroky brzy vedly do New Yorku. Uplatnění našla Toshi jako specialistka na barvy v salonu Hello Beautiful v Brooklynu, svému koníčku se ale věnovala i ve volném čase a sama sebe přetvořila v živoucí loutku.

Svoje umění si nenechávala pro sebe a už v roce 2012 začala své výtvory sdílet na svém profilu na Instagramu. Právě tam už ji sledují desítky tisíc uživatelů a obdivují její proměny. Styl Toshi byl vždy výrazně ovlivněn japonskou módou, nezůstává však jen u ní. „Můj styl byl vždycky směsicí několika odlišných stylů. Celý život jsem byla velmi alternativní,“ říká o sobě umělkyně, která se snaží vyčnívat z davu nejen svým křiklavým a barevným oblečením a make-upem, ale také tetováním. Přestože se její extrémní styl v průběhu let hodně měnil, cíl zůstal stejný: nechce splynout.

