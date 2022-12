Jste čarodějka s nadpřirozenou mocí? Podle těchto signálů to poznáte

Pokud vás nevysvětlitelným způsobem fascinuje černá barva, temné prostředí a tajemno, bude to tím, že k němu máte blízko. I když „novodobé“ čarodějky obvykle nosí i jiné barvy a jdou s dobou, pro černé elegantní kousky mají slabost. Jestliže černá ve vašem šatníku převažuje, je dost možné, že v sobě máte čarodějné instinkty a magické schopnosti.

Máte zvláštní vztah se zvířaty

Fakt, že máte ráda všechna zvířata, ještě nemusí nutně znamenat, že ovládáte magii. Jestli však zaznamenáváte, že jim skutečně rozumíte, víte, co svým chováním vyjadřují, a souzníte s nimi, jde o speciální schopnost. Zvířat se nikdy nebojíte a porozumění s nimi máte přirozeně ve svém nitru. Nestydíte se za to, že rozumíte jejich citům, a to znamená, že v sobě máte vnitřní kouzlo.