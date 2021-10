Jste čerstvě po rozchodu? Pozor, aby vás „převozník“ nepřevezl do pekla

Jeden vážný vztah skončil a druhý ještě nezačal. Oklepat se z rozchodu či rozvodu někdy pomůže „převozník“. Muž, který vám do žil vlije anestetikum zmírňující bolest z rozchodu. Avšak i taková milosrdná „pilulka“ může mít nežádoucí účinky.

Výhody převozníka Někdo na „převozníka" nedá dopustit, někdo jej z principu odmítá. Co je pro jednoho špatné a neužitečné, to je pro jiného báječné a přínosné. „Převozník pro mě byl jako anestetikum, jako injekce proti bolesti po závažné operaci. Přesně tak jsem to po rozvodu cítila. Martin mi na pár chvil pomohl necítit tu obrovskou bolest. Dnes jsme přátelé, občas si napíšeme. On má malou dcerku a hezkou rodinu a já přítele," vzpomíná čtyřicetiletá Lada, která se bude na jaře podruhé vdávat. Mnoho žen udělalo s nevážnou známostí, jež vyplnila mezeru mezi dvěma vážnými vztahy, dobrou zkušenost. Vztah s převozníkem jim pomohl oklepat se z rozchodu, někdy dokonce najít ztracené sebevědomí a ženskost či oprášit svou divokost a vášeň, na kterou v manželství již trochu pozapomněly. Nicméně i nevážné vztahy mají svá úskalí a bolesti, jde se jim však s trochou opatrnosti vyhnout.

Pozor na zvyk a sentiment aneb skončete to včas Sice tušíte, že to není „On!", že není tím pravým, velmi dobře totiž cítíte, co vám v onom vztahu chybí, kde jsou jeho slaboučké stránky – ale jak dny plynou, může se stát, že si na svého převozníka prostě zvyknete. A možná si zvykne i on, a najednou jednoho dne zjistíte, že váš vztah trvá již několik let. Tehdy se může dostavit pocit frustrace z promarněného času, který jste vztahu věnovala. Partnerství s převozníkem prostě není ono; nic jste si neslíbili a vztah ve své podstatě vlastně oba neberete vážně. I to může být časem zdrojem frustrace a smutku. Převozník zkrátka není partner, nelze se o něj opřít, s převozníkem jste sice v jakési dvojici, ale zároveň o to víc sama.

„Netahejte" do toho děti Nikdy do vztahu s přechodným partnerem nezatahujte děti! Děti si po rozvodu či rozchodu zaslouží dobu hájení neboli klid, čas a prostor, aby našly stabilitu a zvykly si na to, že je mnoho věcí v jejich životech jinak. Nemotejte jim hlavu novým „strejdou", o němž víte, že se ve vašem životě jen mihne. Převozník zkrátka převáží výhradně vás!

Nezraňte ho Vy máte své city možná pod kontrolou, vyřešené a jasné, chápete, že není tím pravým, že s ním nechcete budovat nový vztah. Jednoduše s ním nejste schopná oné láskyplné blízkosti a hloubky, kterou ve vztahu hledáte. Jenže on, ač se to může jevit z počátku jakkoliv, může vše vnímat jinak! Buďte tedy od začátku pravdivá, mluvte s ním na rovinu, nevyvolávejte v něm očekávání, kterým nemůžete dostát. I tak se někdy bohužel stane, že ho zraníte – pokud jste však hrála fair play, nic si nemusíte vyčítat. Oba jste dospělí, oba jste věděli, s čím do vztahu jdete.