Jste kvůli koronaviru uvězněná doma? Jak to zvládnout s rodinou a nezbláznit se

Pokud vám zaměstnavatel umožnil pracovat z domova nebo jste se s rodinou ocitla v karanténě, znamená to pro vás nucený pobyt v domácnosti. Taková situace samozřejmě může vést k hádkám a vyhroceným situacím, kterým by se každý určitě chtěl raději vyhnout. Co dělat, abyste přežili ve zdraví nejen fyzickém, ale i psychickém?