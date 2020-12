Jste medvěd, nebo vlk? Naučte biologické hodiny pracovat pro sebe

Jsme chronicky vychýlení

Pracovní doba, umělé osvětlení, chytré telefony – neustálé aktivity nastavily naše biologické cykly do stavu chronického vychýlení. Právě to by podle doktora Michaela Breuse mohlo být zodpovědné za mnoho z takzvaných civilizačních chorob od depresí k diabetu, onemocnění srdce a dokonce za rakovinu. Podle Breuse by stačilo něco tak jednoduchého jako změna načasování denního programu, aby se celý rytmus dostal do souladu s naším organismem. První je podle něj důležité zjistit, jaký jste „časový typ“, a pak se podle toho začít chovat.

