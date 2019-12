Jste na Vánoce sama? 6 jednoduchých tipů, jak si i tak svátky klidu a míru užít

Pořádně ukliďte

Možná vás nečekaně opustil partner, možná vám umřel váš blízký, možná vaše děti žijí daleko v zahraničí a nemohou na Vánoce přijet. Ať tak či tak, je jasné, že čím víc se svátky blíží, tím chmurnější nálada vás přepadá, proto je třeba zaměstnat hlavu už před Štědrým dnem. Možná jste v minulých letech nebo měsících zanedbala úklid, vezměte to proto letos pořádně od podlahy. Věřte, že na pár dnů vás to nejen zaměstná, ale i dokonale unaví, takže večer padnete do postele a na smutné myšlenky nebude čas. Upečte si také cukroví a vánočku, není přece důvod, abyste se ochudila o vánoční vymoženosti!