Jste na začátku vztahu? Tyto tři indicie napovědí, zda je ten pravý!

Jít do toho, nebo ne?

Přemýšlíte, zda opět zariskovat a pustit se do vážného vztahu, který se před vámi rýsuje? Není vám již dvacet, a tak velmi dobře víte, že zamilované začátky vztahů bývají báječné, ale zpravidla neodpovídají realitě všedních dní. Je to přirozené; zamilovanost, hormonální bouře i objevování všech zákoutí neznámého těla i duše jste již zažila mnohokrát, a tak byste ráda vsadila na jistotu. Stoprocentní jistotu mít nikdy nebudete, ale existuje několik indicií, které prozradí, že by to konečně mohl být ten pravý.

