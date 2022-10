Jste přehnaně důvěřivá? Možná patříte mezi největší naivky horoskopu

Máte pocit, že někdy důvěřujete lidem až moc? Je možné, že za to nemůžete ani tak vy, jako spíš vaše znamení zvěrokruhu. Která z nich jsou ta nejnaivnější?

Ryby Když ženy narozené v Rybách někdo zklame kvůli jejich přehnané důvěřivosti, snaží se polepšit, moc jim to ale nevychází. Jakkoliv si slibují, že příště už se nenechají využít, nikdy se skutečně nepoučí. Dávají ostatním nespočet příležitostí, aby s nimi manipulovali, jelikož jsou až přecitlivělé. Přitom mají bystré instinkty a vnitřní hlas jim našeptává, co je správné a co už je za hranou. Ten však většinou neposlouchají. Navíc mají tendenci být přehnaně idealistické a malují si vzdušné zámky. V lidech se snaží vidět vždy jen to nejlepší, jejich chyby naopak přehlížejí. Pomoci s přehnanou důvěřivostí může jedině to, když se naučí rozeznávat řeč těla a další neverbální komunikaci, jako je výraz v obličeji nebo tón hlasu. Právě tyto věci nečestné jedince většinou prozradí. Jaká přátelství vydrží nejdéle podle zvěrokruhu? Podívejte se na video:

Váhy Váhy jsou laskavé a můžete se na ně spolehnout. Má to ale jeden háček. Jsou přehnaně důvěřivé, někdy až naivní. Lidé jejich dobroty zneužívají, což kamarádské Váhy ničí. Někdy si ani nevšimnou, že se je ostatní snaží přechytračit. Aby dokázaly ženy ve znamení Vah zjistit, kdo je k nim skutečně upřímný a na koho je spoleh, je potřeba, aby se snažily se dívat na vše s odstupem. Měly by se zamyslet, kdo z jejich přátel a známých je skutečně loajální a stojí za to s ním ztrácet čas. Když se Váhy začnou zajímat více o sebe samotné, mají šanci se ze svých chyb poučit a příště už nikomu nenaletět. Neustále utrácejí a mají hluboko do kapsy: Tato znamení neudrží korunu 2 Patříte mezi ženy, které neustále utrácejí? Pokud už vás nebaví své…

Beran Berani nejsou důvěřiví vždy, pokud ale ano, tak se vším všudy. Většinou se tak stává, když se zamilují. Své lásce chtějí věřit všechno a za každou cenu. A to i v případě, že je ostatní před jejich partnerem varují. Zamilované ženy narozené ve znamení Berana vidí zkrátka přes růžové brýle. Neposlouchají ani svůj vnitřní hlas, který jim říká, aby si dávaly pozor před přehnanou důvěřivostí. Když se někomu oddají, jdou do všeho jakožto rohaté ohnivé znamení po hlavě, klidně i proti zdi. Nepřemýšlejí nad důkazy, které poukazují na to, že svému drahému naletěly. Berani zrovna dvakrát neuvažují, než se do něčeho pustí, což jim zejména v lásce nosí smůlu. Potíže ve vztahu? S ženami v těchto šesti znameních to mají muži složité Máte neustále trable ve vztahu nebo vám seznamování s muži prostě…

Střelec O Střelcích se ví, že si s ničím moc nelámou hlavu. Právě proto má tohle znamení sklony k přílišné naivitě. Od svého okolí Střelci očekávají, že s nimi bude jednat jen v tom nejlepším a nejčistším zájmu. To je jejich častým kamenem úrazu. Na svou důvěřivost narážejí dobrodružní Střelci zejména při cestování. Před svými výlety a výpravami dostatečně neplánují, což pro ně často může mít důsledky. Snadno naletí vypočítavému taxikáři nebo třeba pouličním zlodějům. Střelci bez rozmyslu věří tomu, co jim ostatní řeknou. A to není moc dobrá vlastnost, naopak je může přivést do nebezpečí. Ne všichni jsou laskaví a milí, a to lidé tohoto znamení zkrátka nevnímají. Zejména před četnými dobrodružstvími by si raději měli zjistit co nejvíce informací o místě, které plánují navštívit, a počítat s tím, že ne každý, koho potkají, má férové úmysly. Neodolatelný šarm zvěrokruhu: Ženy v těchto 6 znameních vás ihned okouzlí 1 Podobně jako jiné vlastnosti i krása a šarm jsou vrozené. Některá…

Rak Raci se vlivem souhry některých okolností s jejich citlivou povahou mohou snadno stát oběťmi lsti nebo podvodu. Silně prožívají všechny události ve svém životě a to někdy hraje proti nim. V emočně vypjatých chvílích mají sklony k velké důvěřivosti. A právě té mohou někteří bezcitní lidé využít. Raci jsou schopní soucítit se všemi svými známými, takže pokud se dozvědí, že něco ostatní trápí, neváhají a přiběhnou jim na pomoc. To stejné ale očekávají od ostatních a nepřipouštějí si, že někdo není stejně soucitný. Chovají se ke všem otevřeně a přátelsky, což pro ně bývá rizikem. Není vyloučené, že narazí na někoho, kdo zneužije jejich naivity. Aby se lidé narození ve znamení Raka vyhnuli možné zradě, měli by do svého blízkého okolí pustit jen ty, které skutečně dobře znají. Ve stresu a emočně vypjatých situacích mají sklony naletět kdekomu. Emocionální překážky podle horoskopu: Býci jsou urputní, Berani se urážejí 2 Každý jsme jiný. A podle toho se liší také naše schopnost vypořádávat…