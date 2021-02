Jste připravená na nový vztah? Pokud splňujete tyto body, je čas se seznámit!

Vybledlé vzpomínky

Znáte to období po rozchodu, kdy na svého bývalého neustále myslíte, máte ho pořád před očima a cokoliv děláte nebo vidíte, vám ho připomíná? Chvíli to samozřejmě trvá, ale časem začnou takové vzpomínky víc a víc slábnout. Neznamená to samozřejmě, že vám jednou váš ex vymizí z paměti úplně, to je téměř nemožné. Pokud ale najednou zaznamenáte, že jste si na bývalou lásku nevzpomněla už celé dny nebo týdny, je to znamení, že máte zelenou pro nový vztah.

