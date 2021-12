Jste prvorozená? Pozor na snahu být dokonalá a ve vztahu se zavděčit

Prvorozené ženy jsou na sebe také v mnoha ohledech velmi náročné, neboť vyrůstaly v atmosféře velkých očekávání a nároků. Pochopitelně, že není špatné na sebe klást vysoké nároky, ale všeho moc škodí. A čeho je moc, může být destruktivní! Pakliže ve vlastních očích svých nároků nedosahujeme, můžeme mít pocit, že nejsme pro druhé či pro partnera dost dobré. Tehdy se ocitneme v bludném kruhu, naše domnělá nedokonalost, naše nároky si nás zotročily. Cítíme, že nejsme dost dobré a do úmoru se snažíme být lepší a zavděčit se. To ale nebývá příliš sexy…

Poddajný magnet na autoritativní psychopaty

Bohužel se mnohdy stane, že přehnaně přičinlivá, přeochotná a za všech situací o dokonalost usilující žena „náhodou“ narazí na autoritativního psychopata. Ten totiž takový typ ženy vycítí na sto honů! Ona se snaží zavděčit, on velí, manipuluje a využívá všeho, co mu jeho oběť tak přeochotně nabízí. Ona se v takovém vztahu ocitá v bludném kruhu a on na koni. Buď ona z kruhu vystoupí, anebo on sesedne, moc jiných možností takový vztah nemá.