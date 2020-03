Jste sama a máte chuť na sex? Těmto mužům se rozhodně vyhněte!

Sex s kamarádem partnera

Parťák vašeho přítele či muže by měl pro vás být opravdové tabu. Zvlášť mají-li společnou dlouhou minulost a pojí je opravdové přátelství. Takové spojenectví mezi chlapy je často pevnější než partnerské pouto, páry se rozcházejí, kamarádi zůstávají. Uvědomte si, že by to byla hned dvojitá zrada: Za prvé byste podvedla svého muže, za druhé by ho podrazil jeho další blízký člověk. Vážně by to stálo za to?