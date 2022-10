Jste ve vztahu přehnaně kritická nebo se hádáte? Krize můžete mít v genech

Necháte si ve vztahu vše líbit a neumíte se vymezit a stanovit hranice? Anebo s vámi muži naopak zažívají perné chvilky, protože jste velmi náročná? Obojí lze „podědit“ po rodičích.

V žilách nám proudí jejich krev „Jak dnes zacházíme s dětmi, tak budou ony zítra zacházet se sebou, s bližními i s okolním světem," tvrdí na svém webu psychoterapeutka Eva Lábusová. Psychologové tento jev označují jako přijímání rodičovských vzorů. To, co děti vidí u svých rodičů, zpravidla vnímají jako normální chování. „Mnoho rodičů se dnes ve výchově spoléhá hlavně na rady expertů a odbornou literaturu, zapomínají však, že nejdůležitější je pro dítě jejich vlastní příklad. Kromě mateřského a otcovského vzoru děti zásadně formuje také vzájemný vztah rodičů," uvedl pro portál Šance dětem psycholog Martin Jára. To, co u rodičů vidíme, slyšíme, cítíme a pozorujeme, nás v budoucnu ovlivňuje víc, než bychom si kdy pomysleli. Vzorců je mnoho, nejvýraznější jsou pravděpodobně následující čtyři.

Trpitelky Odborníci se shodují na tom, že pokud si žena neváží sama sebe a zůstává s násilníkem a manipulátorem, ovlivňuje tak nejen aktuální kvalitu života svých dětí, ale v budoucnu i jejich zdravé partnerské vztahy. Dcery „trpitelek" mohou jít buď v matčiných šlépějích, neboť jim v krvi koluje „mlč, poslouchej a nerozčil ho", anebo se naopak vůči mužům nesmírně tvrdě a s velkým despektem vymezují. A to jim v partnerských vztazích může samozřejmě ublížit takřka stejně, jako kdyby stály na opačném pólu problému.

Tichošlápci Velmi autoritativní rodiče, kteří absolutně nerespektovali jakékoliv hranice svých dětí a měli pod kontrolou každou situaci, každou emoci i každý vztah svých potomků, dávají svým dětem do vínku opravdu nesnadné břímě. Děti takových rodičů se s mnohem větší pravděpodobností ve svých vztazích neodváží říct nahlas to, co jim je nepříjemné, co si nepřejí nebo nechtějí. Zkrátka se ze setrvačnosti a zvyku bojí následků.

Princezny „Princezny" od partnera s velkou dávkou samozřejmosti očekávají královskou péči a zacházení. Jejich otec se doma velmi činil. Staral se a pečoval o celou rodinu, o svou ženu i o svou malou princeznu. „Tatínkova holčička" pak v dospělosti jen málokdy sedne na lep neurvalému násilníkovi. Ostatně toho k sobě svou energií a sebevědomým vystupováním velmi pravděpodobně ani nepřitáhne. Pokud princezny svou „vznešenost" nepřehánějí a najdou k sobě lidsky zralého džentlmena, mají potenciál mít velmi vyrovnané vztahy. Psycholog Kevin Leman tvrdí: „Pokud dívka vyroste ve zdravém domově, kde otec je stálou a milující osobou, která ji učí tomu, že ženám patří úcta, láska a pozornost, má štěstí. Jen velmi málo žen, které měly takové dětství, za mnou vůbec kdy přijde."

Pacientky I nevyrovnané, emocemi i neustálou nejistotou zmítané ženy si svou neukotvenost mohou nést od rodičů. Ti jim vše dovolili, avšak nestanovili žádné výchovné hranice, což mívalo za následek, že nevěděli, co si s dětmi ve vyhrocené situaci počít. Vyostřenou chvíli potom ze zoufalství řešili výbuchem emocí a křikem, po němž se dětem omlouvali a kupovali si je. Co si od podobných vzorů lze nést do budoucna? Zpravidla nejistotu a emoční nestabilitu. Takové ženy to nemají snadné ani v partnerství ani samy se sebou.