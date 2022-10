Julia Roberts slaví 55: Milionový úsměv, srdce na dlani i přátelství s Clooneym

Nakonec se rozhodla studovat žurnalistiku, školu však nikdy nedokončila a titul nezískala. Hned po střední škole, v roce 1985, se budoucí Pretty Woman přestěhovala do New Yorku za svým bratrem a sestrou, kde zanedlouho potom uzavřela smlouvu s modelingovou agenturou a zapsala se na kurzy herectví. Kariéru odstartovala minirolí v seriálu Miami Vice, její kroky však vedly přímo do světa filmu.

Přátelství s Clooneym

Kdo by si nepřál kamarádit se se sympaťákem Georgem Clooneym? Julia Roberts toto štěstí má a nutno dodat, že jejich přátelství trvá už více než dvacet let. Poprvé se spolu postavili před kamery v roce 2001 při natáčení filmu Dannyho parťáci. Tehdy se mezi štábem proslavili věčnými naschvály, které jeden druhému prováděli. Když se o tři roky později natáčelo pokračování Dannyho parťáků, byla Julia právě těhotná s dvojčaty a byl to právě Clooney, který se z věčného provokatéra změnil v ochraňovatele, v němž herečka mohla kdykoliv najít oporu. „Je to úžasná matka, manželka a skvělá, skvělá přítelkyně. Je to čest ji mít,“ svěřil se Clooney.

Navzdory očividné chemii mezi oběma herci nikdy nepřekročili hranici přátelství. Možná i proto pro ně bylo náročné hrát intimní scény. V současnosti v kinech běží jejich nejnovější počin, romantická komedie Vstupenka do ráje. Scénu s polibkem museli údajně točit 80x, protože pokaždé vybuchli smíchy!