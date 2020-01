JULIE (40): Můj otec je gambler, bojím se, že přivede rodinu do maléru

Julii by nikdy nenapadlo, jaké problémy jednou bude muset řešit. Místo, aby vychovávala své děti, musí vychovávat svého otce, který propadl gamblerství. Jak s takovou situací naložit?

Zjistit, že váš otec na stará kolena hraje automaty, za které je schopen utratit celý důchod, je silná káva. Bohužel s tím nehodlá přestat.

Je to k neuvěření, ale přibývá seniorů závislých na hracích automatech a sázkách. Ano, gambleři se vyskytují ve všech věkových kategoriích. A já jsem nedávno zjistila, že v tom „jede“ můj otec.

Začal si půjčovat peníze od kamarádů a nevrací je. Ještě přednedávnem jsem nechápala proč. Tatínek má totiž pěkný důchod – skoro čtrnáct tisíc korun. Peníze vždycky stačily a ještě dokázal něco ušetřit pro vnoučata.

Žije sám a za byt platí kolem pěti tisíc. Nemá žádné zájmy, koníčky, necestuje, neutrácí za drahé jídlo, nechodí do hospody. Myslela jsem, že má spíš naspořeno, a vůbec by mě nenapadlo, že má finanční problémy.

Jeho dlouholetý kamarád a soused mě ovšem před měsícem taktně upozornil, že se řítíme do maléru, protože si táta běžně půjčuje a dluží, kam se podívá. Když jsem se na to přímo zeptala, tvrdil, že to je nesmysl. Ale podle toho, jak se rozčílil, mi bylo jasné, že jsem trefila do černého.

Začala jsem tedy pátrat a zjistila jsem, že můj sedmdesátiletý tatínek sází pravidelně na sportovní zápasy. A ne malé částky. Ba co víc, když je v minusu, jde si sednout k hracím automatům. Vysvětlil mi, že se tak snaží získat zpět peníze, které prosázel na zápasech.

Takto dokázal utratit nejeden důchod. Proto jsem se rozhodla vzít celou věc do svých rukou. Dluhy jsem za otce zaplatila – co jiného? Jenže on se zlobí a říká, že jsem ho ponížila. Tvrdí, že by si na své dluhy uměl vydělat a jeho vášeň sázet na sportovní přenosy není žádnou závislostí.

Teď se mnou navíc odmítá komunikovat. Bojím se, že v sázení pokračuje a přijde úplně o všechno. Hazard vždycky odsuzoval, vůbec nechápu, co ho k sázení vedlo. Odmítá se jít s problémem kamkoli poradit, jsem už celá zoufalá a nevím si s ním rady. Bojím se, že přivede naši rodinu do maléru…