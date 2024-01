K bouřlivému orgasmu nepotřebujete vibrátor! Stačí běžné věci z domácnosti

Perlový náhrdelník

Pokud orální sex není vaše silná stránka, ale chcete svému partnerovi poskytnout podobnou slast, potom tahle perlová paráda může posloužit. Po smyslném striptýzu, kdy vám na krku zůstanou pouze perly, je sundáte, omotáte je jemně kolem partnerova penisu a budete ho jimi masírovat. Přitom můžete jemně líbat a olizovat žalud.

Dřevěná vařečka

Pokud na vařečku nerada vzpomínáte, protože vás s ní doma vypláceli, když jste zlobila, tak v dospělosti vás ta stejná vařečka a ten stejný výprask můžou dost bavit. Záleží na tom, jestli na tenhle druh zábavy jste, nebo ne. V každém případě – jde to i něžně!

Polštáře

Pokud nemáte po ruce partnera, můžete se přitulit k hromadě polštářů a třením o ně dráždit klitoris. Jemné dráždění a tlak měkkých podušek vás dovedou ke slastnému vyvrcholení. Není nutno vždy myslet jen na penetraci.

Sprcha

Máte-li sprchu, která se dá vzít do ruky a natočit tím správným směrem, potom máte vyhráno. Zabijete tak dvě mouchy jednou ranou a spojíte slastné potěšení s běžnou tělesnou očistou. Mnoho sprch už má dokonce i různé možnosti intenzity, takže můžete najít tu svou a teplou vodu namířit rovnou na klitoris.

Houbička na nádobí

Při koupeli je moc příjemné, když vás někdo masíruje houbou, ale ty bývají jen velmi jemné. Houbička na nádobí má i tu drsnou stranu, která poskytuje úplně jiné pocity. Nechte partnera, aby vám namasíroval vnitřní strany stehen, zadeček nebo prsa. Intenzita je pak už jen na vás dvou.

Čínské hůlky

Nejde vám jíst čínskými hůlkami? Nevadí! Zkuste je použít v ložnici. Když totiž svážete hůlky k sobě po obou stranách pružnou gumičkou, máte rázem svorku. Mezi hůlky pak můžete sevřít bradavku nebo třeba velké stydké pysky. Ale pozor na třísky, volte raději hůlky s hladkým povrchem.

Ústní voda

Je mnoho lidí, kteří mají rádi takový ten chladivý pocit. Můžete použít kostku ledu, napít se vychlazeného nápoje nebo si vykloktat pusu ústní vodou. Pokud potom vezmete partnerův penis do úst, zanechá to na jeho povrchu jemnou vrstvičku, která bude příjemně chladit a mravenčit.

Podívejte se na video, kde Lady Dee radí, co v posteli neříkat:

Silonky

Silonky, punčošky, sexy podvazky, to všechno si při sexu užíváme hlavně tehdy, když si je necháme na sobě. Ale přitom sexy punčošky můžete jednoduše zapojit do hry. Nechte si svázat ruce, přivažte partnera k posteli nebo si s nimi nechte zavázat oči. Nezapomeňte na to, že když jeden smysl utlumíte, další se zintenzivní! Stejně tak se dají použít i kravata nebo tričko.