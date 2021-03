Kadeřníci celebrit radí: Tyto účesy teď budou in, zohledňují zavřená kadeřnictví

Chcete změnu účesu nebo už máte ofinu, která odrůstá? Nevadí! Právě letos totiž frčí opravdu dlouhé a prostříhané ofiny, které začínají hluboko na temeni hlavy a v roztřepaných pramenech spadají až do očí. Dokonalá nedbalá elegance po vzoru zpěvačky Jennifer Lopez je letos rozhodně tou správnou volbou!

Pryč jsou časy, kdy jste musela každou chvíli ke kadeřníkovi, aby vám nebyly vidět odrosty, tedy samozřejmě v případě, že si vlasy odbarvujete. Pandemii ale můžeme vděčit za to, že právě odrosty začaly být módní. Nestyďte se proto za ně a nepospíchejte po rozvolnění ihned ke kadeřníkovi, naopak je hrdě noste!

Návrat šedesátek

Šedesátá léta se v různých obměnách vrací do módy už desítky let. Tyto návraty se týkají i vlasů, takže se neváhejte inspirovat v éře květinových dětí. Zkuste se inspirovat hvězdou netflixového seriálu Emily v Paříži herečkou Lily Collins a přidejte do účesu á la šedesátá léta černou stužku nebo sametku. Pak už stačí jen výrazné linky a je hotovo.