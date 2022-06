Rozvodové řízení stanovilo Karolíně a jejímu nevěrnému manželovi střídavou péči. Krátce po rozvodu se ale Karolínin nejstarší syn změnil. Uzavřel se do sebe a veškerý svůj volný čas začal trávit u počítače nebo na mobilu hraním her. Karolína se bojí přiznat nahlas synovu závislost na počítačových hrách. Bojí se, že by mohla vypadat jako nezodpovědná matka a o syna přijít.

Začalo to rozvodem

Když jsem seděla u soudu a poslouchala jsem rozsudek, chtělo se mi zvracet. Konečně mi to všechno došlo. Ztratila jsem ve svém životě patnáct let, které jsem mohla dát jinému a lepšímu chlapovi. O děti se musím dělit střídavou péčí a na celý život teď budu sama. A to mám za svoji absolutní věrnost a nekončící péči o celou rodinu.

S Pavlem máme dva krásné kluky – Pepík má jedenáct a Toník devět let. Měla jsem pocit, že žijeme spokojený život a vše je tak, jak má být. Všechno to ale byl jenom můj sen, který se rozplynul. Pavel mi byl dva roky nevěrný.

Jak poznat závislost?

Nyní je jeho vztah s milenkou tak vážný, že plánují miminko a svatbu. Synů se nechtěl vzdát a vysoudil si střídavou péči. Oba kluci jsou tak týden u mě a další týden u něj. Strašně mě to ale štve. Chtěla jsem mít kluky u sebe ve výhradní péči, abych je měla pořádně pod dohledem a svojí výchovou. Takto cítím, jak jsou kluci přelétaví a začínají být drzí. Myslí si, že si všechno vyhádají. A když ne, apelují na mě, že s tatínkem je to jiné.

Nějak bych se s tím zvládla poprat, ale od soudu mám problém se starším synem Pepíkem. Už dříve si rád zahrál nějakou tu počítačovou hru nebo na mobilu. Vždy si ale našel čas i na jiné aktivity se spolužáky nebo celou rodinou.

Hraje jednu počítačovou hru za druhou

Nyní je pořád jen u počítače. Od tatínka dostal nový notebook, s čímž jsem nesouhlasila. Pepík počítač měl už několik let a nový určitě nutně nepotřeboval. Dle mého to byl jenom vypočítavý úplatek, který nyní způsobuje problémy.

Pepík je za počítačem pokaždé, kdy přijdu do pokojíku. Hraje tam nějakou počítačovou hru a buduje si vlastní imaginární svět. Staví tam budovy, hledá přátele, má zvířata – podobně jako je tomu v reálném životě. Už několikrát jsem ho našla na počítači také v noci nebo brzy ráno.

Když není na počítači, tak si hraje s mobilem, kde jezdí s nějakými autíčky, nebo co. Někdy se s ním dokonce pohádám, aby vůbec přišel od počítače k rodinné večeři. Mám o něj strach a myslím, že je na počítačových hrách závislý.

Je závislý, nebo není?

Nenápadně jsem se ptala mladšího Toníka, jestli na Pepíkovi nezpozoroval nějaké změny v chování nebo jestli není často na počítači a mobilu. Nic moc jsem se ale nedozvěděla. Toník má svůj svět a co se děje kolem, ho nezajímá.

Bývalého manžela se ptát nechci. Nevycházíme spolu zrovna moc dobře a nechci, aby potom Pepíkovu závislost svedl na mě. Opravdu se bojím, aby mě nezačal znovu tahat po soudech, že já jsem ta, která může za synovu závislost.

Snažila jsem se to probrat přímo s Pepíkem, ale je ukřivděný. Říká, že to není pravda a že závislý není. Tatínkovi to prý přijde normální a někdy hraje hry dokonce s ním. Prý je táta v pohodě a nechápe, co já řeším. Při tomto rozhovoru jsem měla pocit, jako kdyby mi chtěl Pepík říct, že u táty je větší klid a pohoda a já ho jenom prudím. Nakonec mě moc mrzelo, že jsem se ho na jeho závislost vůbec ptala.

Jak ji léčit?

Cítím se být v pasti. Jsem máma a mám ten správný mateřský instinkt. Nikdy jsem se nemýlila. Vím, že je Pepík od rozvodu jiný. Nemá chuť na procházky, nechce se jet projet na kole a ani nechodí ven s kamarády ze školy.

Teď přijde domů a jde k počítači. Pořád drží v ruce mobil nebo počítač a hraje nějaké hry. Musím jeho závislost na počítačových hrách začít řešit, ale pořádně nevím jak. Neznám nikoho, kdo by podobnou závislost musel někdy řešit.

Strašně bojuji sama se sebou. Bojím se, abych o kluky nepřišla, když to začnu řešit razantně. Na druhou stranu ale nechci, aby měl Pepík problémy se závislostí. Nevím, co je pro něj a vlastně pro oba kluky to nejlepší. Závislost na počítačových hrách to ale není.